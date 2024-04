Lewis Hamilton-vraag schiet in verkeerde keelgat bij Vasseur: "Volgende!"

Lewis Hamilton volgt na dit seizoen Carlos Sainz op bij het Formule 1-team van Ferrari, maar de prestaties van de zevenvoudig wereldkampioen zijn de laatste tijd niet erg indrukwekkend. Sainz daarentegen rijdt de sterren van de hemel. Op de vraag of Frederic Vasseur spijt heeft van het aantrekken van Hamilton, reageerde de Ferrari-teambaas fel.

Hamilton besloot begin dit jaar zijn avontuur bij Mercedes tot een einde te brengen en nog één keer zijn heil elders te zoeken. Hij kwam een contract overeen met Ferrari en zal daar per 2025 aan de slag gaan. Dit betekent echter dat Sainz het veld moet ruimen bij de Italiaanse renstal. En laat de Spanjaard nou net in de vorm van z'n leven verkeren. Sainz rijdt momenteel de sterren van de hemel, terwijl Hamilton kwakkelt en worstelt in de W15 van Mercedes. Ook tijdens de F1 Grand Prix van Japan stond Sainz weer op het podium, terwijl Hamilton troosteloos op de negende plaats eindigde, twee plekken achter teamgenoot George Russell. Heeft Ferrari wel de juiste keuze gemaakt door Sainz weg te sturen en de op leeftijd verkerende Hamilton binnen te halen? Vasseur kreeg deze vraag en reageerde geïrriteerd.

Hamilton en Vasseur geïrriteerd in Japan

Na afloop van de race op Suzuka werden zowel Hamilton als Vasseur geconfronteerd met elkaars prestaties op de baan. De reactie van beide kanten was hetzelfde: vol irritatie. Hamilton vroeg of de verslaggever geen betere vragen had en liep weg. Vasseur liet de interviewer zijn vraag niet eens afmaken en onderbrak hem. Terwijl de journalist probeerde te vragen naar hoe Vasseur zich voelde over het feit dat hij afscheid had genomen van Sainz in ruil voor Hamilton, greep de teambaas eigenhandig in. "Elk weekend krijgen we weer dezelfde vraag", zo werd hij geciteerd doorThe Mirror. "Kopieer en plak mijn antwoord van vorig week maar. Volgende!"

Het moge duidelijk zijn dat zowel Vasseur als Hamilton nog niet graag over de nabije toekomst willen praten. Voor Hamilton zal het echter als een opluchting voelen, mocht het huidige verschil tussen Ferrari en Mercedes volgend seizoen intact blijven. De zevenvoudig wereldkampioen kan dan rekenen op een meer competitieve bolide, waarmee hij jacht hoopt te maken op zijn felbegeerde achtste titel.