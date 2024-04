Mario Isola en Andrea Stella denken dat de strategie, zeker omdat de race pace van Red Bull niet zo sterk lijkt als in Bahrein en Saoedi-Arabië eerder dit seizoen, doorslaggevend gaat zijn tijdens de F1 Grand Prix van Japan en wellicht in het voordeel is van de ander teams.

Isola, topman van Pirelli, blikt in gesprek met Motorsport.com vooruit op de race van zondag. Er zijn volgens de Italiaan een paar strategische opties mogelijk. "Zacht/medium/medium is mogelijk. We zullen morgen zien wat de karakteristieken van het circuit zijn, want er is nog steeds een kans op lichte buien in de ochtend en als we lichte buien hebben, weten we dat het circuit gaat veranderen. Ik denk dat min of meer iedereen twee sets mediums heeft, dus de strategie is haalbaar. Maar het feit dat we 13 auto's hebben met twee sets hards in hun allocatie, is volgens mij een duidelijke indicatie dat de harde een compound is die ze gaan gebruiken voor de race. Anders hadden ze de harde zo snel mogelijk weggedaan."

Isola vervolgt: "Het is moeilijk om je één snelste strategie te geven, omdat het heel erg afhangt van de positie op de baan en de situatie na de start. Dat is voor mij veel interessanter, want we zien in ieder geval dat de teams en hun strategietechnici morgen wat hoofdbrekens hebben."

McLaren schat Red Bull gewoon sterk in

Stella, teambaas van McLaren, stelt dat de race pace van Red Bull niet zo slecht gaat zijn als de statistieken na de vrije trainingen doet vermoeden. "Ik vermoed dat ze [Ferrari] misschien iets minder brandstof hadden dan Red Bull. Red Bull ziet er hier gewoon sterk uit, dus het zal me verbazen dat er een auto is die duidelijk sneller is op de langebaan. Als Ferrari duidelijk sneller zou zijn, dan zou dat een brandstofverschil kunnen zijn. Dit is een van de grootste brandstofeffecten van het seizoen, want als je 10 kilogram minder hebt, is dat tussen de drie en vier tienden. Dus als het 20 kilogram is, is het al een compleet andere categorie."

McLaren over race pace

Stella zegt dat McLaren wel een aardig beeld heeft van de race pace voor zondag, maar dat er dankzij de rommelige vrijdag wel minder informatie is dan normaal. Stella stelt dat de keuze voor twee harde banden bewust is. "We hebben een aantal lange runs geprobeerd in P1 op de medium band en we zagen wat we verwachtten: de degradatie is hoog. We denken dat onze bandenindeling met twee harde banden gunstig is en we zullen morgen zien of dit een goed idee is of niet." Net zoals George Russell al vertelde, heeft Mercedes een voordeel ten opzichte van de concurrentie als het aankomt op de banden. Daar waar zij - en McLaren - nog twee setjes harde banden hebben, is dat voor de concurrentie niet het geval. "Er zijn een aantal auto's die twee mediumbanden hebben, zoals Ferrari, Red Bull en Aston, en ik denk dat zij zelfs 5/1/1 [S/M/H] hebben gekozen, dus zij zullen mogelijk op zachte banden starten, dus we zullen morgen verschillende scenario's zien. De banden kunnen een factor zijn. Maar we denken dat we, gezien wat we hebben gezien met de runs op hoge brandstof, in de mix moeten zitten. En ik denk dat het niet te moedig is om aan een podiumplek te denken."

