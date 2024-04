Lando Norris heeft zich als derde gekwalificeerd voor de Formule 1 Grand Prix van Japan. De Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Pérez waren niet bij te houden op de zaterdag op Suzuka, maar de McLaren-coureur is toch tevreden.

Verstappen is het hele weekend in Japan duidelijk de snelste geweest met de beste rondetijden in Vrije Training 1, Vrije Training 3 en alle kwalificatiesessies. Met een 1:28.197 in Q3 pakte de Nederlander uiteindelijk de pole position. Suzuka ligt Pérez normaal gesproken niet echt, maar het gat tussen hem en zijn kampioenschapsleidende teamgenoot was slechts 0.066 seconden. Norris klokte een 1:28.489 en was op drie tienden achterstand eigenlijk de best of the rest. De top 5 van de kwalificatie werd afgemaakt door Carlos Sainz en Fernando Alonso.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris vindt Russell verantwoordelijk voor crash: "Kwam niet eens in de buurt van een brake test"

Morgen moet het gebeuren

"Het is altijd geweldig spannend," antwoordde Norris op de vraag van Jean Alesi hoe het is om voor de pole te strijden op een circuit als Suzuka. "Je krijgt dat soort kansen niet vaak, maar we hadden een goede auto vandaag waarmee we konden vechten. Ik reed een aantal goede ronden, zeker in Q3. Ik ben erg blij met hoe het vandaag is gegaan. Het is altijd plezierig voor deze fans. Het was een goede dag voor McLaren, net als vorig jaar. We zaten er vorig raceweekend ook prima bij, dus het is fijn om weer vooraan te staan."

"De auto was het hele weekend al goed en we hebben ook stappen voorwaarts gezet," vervolgde de Brit. "We proberen het gat te dichten naar de twee Red Bulls. Zij [Verstappen en Pérez] hebben het knap gedaan, dat hele team doet het goed, dus ze verdienen het. Maar wij zijn hard bezig en langzaam maar zeker betaalt zich dat uit. We moeten blijven pushen. Dit was een prima begin, maar morgen moet het gebeuren."

Gerelateerd