Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Japan

De kwalificatie van de Grand Prix van Japan werd zaterdag een prooi voor Max Verstappen, waardoor de Nederlander op zondag vanaf pole position mag vertrekken op Suzuka. De drievoudig wereldkampioen heeft Sergio Pérez in zijn kielzog, maar hoe zit het met de rest van het veld?

Zaterdag was het in de vroege Nederlandse ochtend om 8:00 uur stipt tijd voor de kwalificatie van de vierde race van het seizoen: de Grand Prix van Japan om het roemruchte circuit in Suzuka. De Oostenrijkse bolides van Red Bull Racing werden als de grote favoriet voor de pole gezien en het team van Christian Horner leverde op het moment waarop het moest. Verstappen sloeg ternauwernood een aanval van Pérez af, die gehinderd werd in de derde sector van Suzuka. Daardoor zien we Red Bull dus de voorste startrij claimen.

Artikel gaat verder onder video

De voorlopige startopstelling voor Japan

Daarachter is het - zoals wel vaker afgelopen seizoen en dit jaar - spannend tussen de verschillende teams. Lando Norris cliamde zich in Japan 'best of the rest', terwijl Carlos Sainz opnieuw de beste Ferrari-coureur is op P4. Fernando Alonso pakte met P5 ook een geweldig resultaat en Oscar Piastri vergezelt hem op de derde startrij. Daarachter zijn het achtereenvolgens Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell een thuisheld Yuki Tsunoda die de top tien completeren. Grote verliezer van de zaterdag in Japan: Lance Stroll op P16.

Gerelateerd