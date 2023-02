Lars Leeftink

Dinsdag 21 februari 2023 10:48 - Laatste update: 10:49

Lewis Hamilton heeft de 'enige twee dingen' onthuld van de W13 die hij in 2023 terug zou willen zien. Mercedes had het vorig seizoen moeilijk in de Formule 1 en zakte naar de derde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs, achter Red Bull en Ferrari. Het was voor het eerst sinds 2013 dat het team de titel moest inleveren.

De W13 was een moeilijke auto om onder controle te krijgen toen de sport in 2022 een nieuw technisch tijdperk inging, met porpoising dat zorgde voor een grote beperking van de prestaties. Gewichtsproblemen zorgde er tevens voor dat Mercedes het lastig had met het tempo tijdens de eerste helft van het jaar. De eerste races in 2022 waren gewijd aan experimenten om de problemen te begrijpen. Uiteindelijk zou George Russell de enige pole position en overwinning van het jaar boeken voor Mercedes, in Hongarije en Brazilië respectievelijk.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff geeft tegenvallende W13 prominent plekje: "Symbool van moedige beslissingen"

Mercedes 2022

Desondanks ziet Hamilton wel twee kwaliteiten van de W13 die hij graag in 2023 terug wil zien. Gevraagd naar wat hij zou willen behouden van de W13 in de W14 zei Hamilton tegen de media, waaronder GPFans, dat hij wel twee dingen kan opnoemen. "Het enige dat we zouden willen behouden? Ik bedoel: ons tempo op lange termijn was goed vorig jaar en ons racetempo was altijd sterk, dus ik zou zeggen dat dat het enige element is dat we dit seizoen willen voortzetten." Tijdens de races was de auto van Mercedes een stuk sneller en stabieler dan tijdens de kwalificatie op zaterdag.

Betrouwbaarheid

Hamilton kon echter ook nog een andere kwaliteit opnoemen van de auto waarin hij in 2022 reed. "Ook de betrouwbaarheid. Dus dat zijn de enige twee dingen die we voornamelijk willen behouden. Al het andere willen we echt opnieuw uitvinden, herontwerpen en we zullen dan hopelijk een efficiëntere auto zien." Mercedes voegt zich deze week bij de rest van de teams in Bahrein voor drie dagen testen. Tijdens deze dagen krijgen we een beter beeld van hoeveel beter, sneller en stabieler de auto ten opzichte van 2022 is geworden.