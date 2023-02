Remy Ramjiawan

Daar waar Toto Wolff in eerste instantie de W13 naar het museum van Mercedes wilde sturen, onthult de teambaas bij Motorsport.com dat hij de bolide van vorig jaar prominent in de lobby van het hoofdkantoor wil hebben. De Oostenrijker kon vorig seizoen niet echt genieten van de auto, maar vindt inmiddels dat de wagen symbool staat voor een moedige beslissing.

De Duitse renstal heeft inmiddels de W14 getoond. Het team uit Brackley gaat met de auto van het komende seizoen terug naar de zwarte kleuren. Ditmaal is het niet bedoeld om een maatschappelijk probleem aan de kaak te stellen, het is simpelweg een manier om gewicht te besparen. Wel borduurt het team met het ontwerp voort op het concept dat het vorig jaar is ingeslagen met smalle sidepods. De renstal hoopt het ontwerp dit jaar wel aan de praat te krijgen.

Symbool

In eerste instantie wilde Wolff de W13 niet meer terugzien en verbande hij de auto naar het museum van het team, maar daar komt hij op terug. "Ik ben een beetje van gedachten veranderd, ik wil het in de lobby plaatsen als reminder dat we nooit op onze lauweren mogen rusten. Maar eigenlijk is het een symbool van de moedige beslissingen die we genomen hebben", zo draait hij het om. De Oostenrijker wijst juist naar de durf van het team, om voor een innovatief concept te kiezen. "We hebben vorig jaar een radicale beslissing genomen met het ontwerp van de W13. We durfden het aan, maar we faalden", zo werd vorig jaar wel duidelijk.

Risico

Of de W14 het team wel het succes gaat brengen, wat het van de W13 had gehoopt, dat is nog maar de vraag. Met de auto van vorig jaar wil Wolff het team eraan herinneren dat falen niet leuk is, maar soms wel nodig. "Dat laat wat mij betreft de mindset van dit team zien, hoe je kunt omgaan met succes en tegenslag. Ik wil niet dat we conservatief worden of saai, we moeten risico nemen en moed tonen", aldus de Oostenrijker.

