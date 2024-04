Volgen sportmarkterteer Chris Woerts lijkt het slechts een kwestie van tijd te zijn voordat Viaplay kan bevestigen dat het ook de komende periode in bezit is van de Formule 1-uitzendrechten in Nederland. Woerts kan het nog niet met volle overtuiging bevestigen, want het proces is simpelweg nog gaande.

De uitzendrechten in Nederland zorgt toch wel voor wat verdeeldheid. Zo is er een groep dat niets met Viaplay te maken heeft en de koningsklasse via F1TV Pro volgt. Ook is er een groep die graag terug wil naar de situatie zoals Ziggo het in het verleden deed. Daarnaast zijn er ook fans die genieten van het product van Viaplay. De FOM zou in de eindfase van de onderhandelingen zijn en daar waar volgens diverse media Ziggo/Vodafone de beste papieren in handen had, lijkt dat met de samenwerking met Talpa Network weer in het voordeel te zijn van de Scandinavische partij.

'Kritiek op Viaplay is ongegrond'

Woerts vertelt bij Vandaag Inside dat de streamingdienst met de komst van Viaplay TV nu eindelijk aan iedereen kan tonen wat het allemaal produceert. "Ik denk dat Viaplay een etalagekanaal nodig had om te laten zien hoe ze produceren en welke mensen er zijn. Er zijn namelijk heel veel mensen die kritiek op Viaplay hebben, die nooit kijken. Die hebben dat dan van 'horen zeggen' en zijn vaak van die 'toetsenbordriddertjes'." Die mensen zijn vaak kritisch op het product van Viaplay, maar dat is volgens Woerts ongegrond. "Die zeggen vaak: 'Het is kut bij Viaplay en die commentatoren zijn niet goed en dit is niet goed'. En nu hebben ze eindelijk een window (Viaplay TV) waarop ze kunnen laten zien wat ze brengen aan content."

De samenwerking met Talpa Network komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. John de Mol heeft in het verleden sportzender Sport7 opgetuigd, wat niet een succes werd. Met de omvorming van SBS9 tot Viaplay TV krijgt De Mol wellicht wel zijn droom voor elkaar. Daarnaast kan de zet ook voordelig uitpakken voor de onderhandelingen met de FOM. Zo mag het geen geheim zijn dat de Formule 1 ook een optie op het open net wil behouden. Mocht Ziggo/Vodafone de rechten in handen krijgen, dan zal waarschijnlijk het gratis kanaal van de kabelgigant worden ingezet voor de Formule 1. Echter, die zender is wel alleen gratis voor Ziggo-abonnees.

Besluit had al moeten worden genomen door FOM

Voorlopig is het nog even afwachten op het definitieve besluit, maar dat had er eigenlijk al moeten zijn. "Het is een hele gekke procedure. Het zou in eerste instantie bekend worden gemaakt in de eerste twee weken van maart. We zitten nu in de eerste week van april en er is nog steeds niets bekend." Op de vraag of Viaplay zich al rijk kan rekenen, antwoord Woerts: "Het zou kunnen. Ik moet een slag om de arm houden en er heel voorzichtig in zijn, want er zijn verschillende belangen. Het zou heel gek zijn als het er niet heen zou gaan, want waarom tuig je dan alles op."

