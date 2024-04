Sargeant racet in Japan met opgelapte chassis van Albon

Daar waar Logan Sargeant de race in Australië moest overslaan, omdat teamgenoot Alexander Albon gebruik moest maken van zijn auto, legt de Amerikaan in Japan uit dat de inmiddels gerepareerde auto van de Britse Thai, zijn wagen is geworden.

In Australië stond Williams niet zozeer voor een moeilijke keuze, maar eerder een vervelende beslissing. Zo crashte Albon tijdens de vrije training en werd Sargeant opgeofferd om plaats te maken voor de 28-jarige coureur. Hoewel het misschien wat onrechtvaardig voelde, stelde Sargeant zich volgens Albon als een gentleman op. Daarnaast is de kans op punten met Albon achter het stuur een stuk groter.

Nog geen reservechassis

De problemen bij Williams lijken nog minimaal tot en met de race in China te duren. Williams heeft namelijk nog steeds de beschikking over slechts twee chassis. Albon bevestigt dat dan ook tijdens de persconferentie in Japan: "Er is geen reservechassis. Dat is al de situatie vanaf Bahrein, dus het verandert niets. Dat is alleen nog dit weekend en in China het geval."

Sargeant niet rouwig om keuze van team

Toch lijkt vooral Sargeant daarvan de dupe te worden. Hij gaat namelijk racen met de gerepareerde bolide van zijn teamgenoot. Al is hij daar niet rouwig om. "Ik heb het opgelapte exemplaar, maar wel een heel goed opgelapt exemplaar. De reparatie verliep beter dan verwacht en zou precies hetzelfde moeten zijn als wat ik eerder had", zo vertelt hij bij Formula1.com. Dat Williams in Australië voor Albon koos, snapt de Amerikaanse coureur wel en hij twijfelt dan ook niet aan het vertrouwen. "Nee, dat denk ik niet. Ik heb in 2023 niet het gemakkelijkste jaar gehad en zij bleven aan mijn zijde", aldus Sargeant.

