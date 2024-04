Hamilton vertelt over zijn liefde voor de modewereld: "Vader en ik enige personen van kleur"

Lewis Hamilton is naast zin loopbaan in de Formule 1 natuurlijk ook druk bezig met een hoop andere zaken, zoals de wereld van de mode. De zevenvoudig wereldkampioen geeft aan wat hem daarin zo aantrekt en hoe hij zelfs Niki Lauda ervan overtuigde dat het goed voor hem was.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Mercedes-coureur houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Personen van kleur

De Britse coureur vertelt in GQ Magazine wat hem zo aantrekt aan de modewereld: "Ik kom uit de racewereld waar mijn vader en ik de enige personen van kleur waren. Toen ging ik naar de modewereld. Het was allemaal zo gemixt en zo divers. Ik vond het geweldig", stelt Hamilton nadat hij in 2007 - nog voor zijn Formule 1-loopbaan - zijn eerste modeshow bezocht. Jaren later kreeg Hamilton de kans om voor niemand minder dan Tommy Hilfiger een aantal collecties te ontwerpen, een kans die hij met beide handen aangreep.

Niki Lauda

Om die lancering te vieren, was hij in 2018 - net voor de Grand Prix van Singapore - aanwezig tijdens een show in New York. Het kwam hem op veel kritiek te staan. "Dat is inderdaad geen geweldige voorbereiding op een raceweekend Daar moet je ontzettend goed op letten. Men zei dat ik niet gefocust was, maar ik was helemaal niet aan het feesten of tot laat aan het drinken. Ik ging naar Singapore en reed één van de beste rondjes die ik ooit had gereden. Na dat moment had iedereen zoiets van: 'Oh, hij kan dat wél gewoon doen.' Zelfs Niki - die eerst tegen Toto zei dat ik een racecoureur dat niet kon doen - zag uiteindelijk in dat het wél kon."

