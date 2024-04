Alexander Albon lijkt de steun van zijn oma kwijt te zijn geraakt nadat ze Lando Norris tegen het lijf liep op de luchthaven van Narita in Japan. Albon deelde het het bericht dat hij ontving op social media en schreef erbij: "Oma heeft een nieuwe favoriete coureur, zo lijkt het." Uiteraard werd het bericht met een dikke knipoog gedeeld door de Brits-Thaise coureur van Williams.

De oma van Albon was op Narita International Airport in de stad Narita in Japan en liep daar bij toeval Norris, de coureur van McLaren, tegen het lijf. Norris was zojuist geland in het land van de rijzende zon, waar hij aankomend weekend een Grand Prix gaat rijden. De oma van Albon zag haar kans schoon en riep Norris voor een selfie. Ze stuurde deze vervolgens naar haar kleinzoon, met de tekst: "Kijk wie ik tegenkwam op Narita Airport. I riep hem [Norris, red.] en zei dat ik Alex's oma was. Ik heb één van mijn dromen bereikt." Vervolgens vroeg ze of Albon het aan Norris wilde laten weten, zodat de McLaren-coureur niet zou denken dat een "oude vrouw iets claimde om een foto met hem te kunnen maken".

Oma van Albon heeft "nieuwe favoriete coureur"

Albon deelde de selfie van zijn oma met Norris op zijn X-account met de tekst: "Oma heeft een nieuwe favoriete coureur, zo lijkt het." Het bericht werd in een rap tempo opgemerkt door fans en zij reageerden dan ook massaal onder de foto. Het merendeel zag er de lol wel van in en de oma van Albon lijkt dan ook flink wat fans te hebben gekregen. "God, ik hou van haar!", zo schrijf iemand. Weer een ander schrijft: "Ze is zo schattig!"

Hieronder vind je het bericht dat Albon deelde op zijn X-account:

Grandma has a new favourite driver it seems 🥲 pic.twitter.com/EKHdetkJss — Alex Albon (@alex_albon) April 2, 2024

