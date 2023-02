Lars Leeftink

Komende week staan de testdagen in Bahrein op het programma, het eerste echte moment voor de fans, coureurs en teams om de auto's van 2023 in actie te zien. Inmiddels lijkt we te weten wanneer Max Verstappen en Nyck de Vries aan het einde van de week in actie gaan komen.

De testdagen zijn van donderdag tot en met zaterdag van 08:00 uur tot en met 17:30 uur, met een ochtendsessie (van 08:00 uur tot 12:00 uur) en een middagsessie (van 13:30 uur tot en met 17:30 uur). Twee sessies per dag van vier uur dus, waardoor je in totaal dus op zes sessie komt verdeeld over drie dagen in Bahrein. De teams kiezen ervoor om een coureur een halve dag te laten rijden (en de andere coureur dan de andere helft van de dag) of om een coureur de hele dag te laten rijden en de ander te laten toekijken. Hoe is deze verdeling de komende week voor Verstappen en De Vries?

Verstappen

Volgens De Telegraaf gaat Verstappen zich op donderdag, de eerste dag van de testdagen, al laten zien. De regerend kampioen gaat namelijk de hele donderdag in de RB19 rijden, terwijl hij ook vrijdagmiddag kilometers gaat maken met de auto van 2023. Op zaterdag is Verstappen vrij en kan hij toekijken hoe teamgenoot Sergio Pérez (net zoals vrijdagochtend) zijn kilometers maakt. Een hele en een halve dag werk dus voor Verstappen in Bahrein komende week.

De Vries

De Vries gaat zijn AT04, in tegenstelling tot Verstappen, elke dag aan de tand voelen. De Vries kan alle kilometers goed gebruiken, en zal op donderdag, vrijdag en zaterdag op de baan te zien zijn. De Vries gaat op donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagochtend in actie komen. Tsunoda neemt op zijn beurt de donderdagochtend, vrijdagochtend en zaterdagmiddag voor AlphaTauri op zich. Het zullen belangrijke kilometers zijn voor de Nederlander, die zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 gaat meemaken.