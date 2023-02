Dit record zal Hamilton in 2023 hoe dan ook gaan evenaren

Lars Leeftink

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zal zich komend seizoen opnieuw in de recordboeken van de Formule 1 gaan zetten. Hiervoor hoeft hij alleen maar aan de start te staan van de eerste Grand Prix in Bahrein die over twee weken op het programma staat.

Lewis Hamilton is voor het elfde achtereenvolgende jaar (2013-2023) Mercedes-coureur, wat een record voor een combinatie tussen coureur en team is. Er wordt vaak gezegd dat het een enorme prestatie is om meerdere seizoenen je plaats in een topteam te behouden. Sommigen coureurs zijn daarop een uitzondering, zoals Hamilton. De Brit voegt zich dit seizoen bij Michael Schumacher op de lijst, die tussen 1996 en 2006 ook elf jaar bij Ferrari doorbracht voordat hij tijdelijk met pensioen ging. In deze periode had de Duitser vijf wereldtitels gewonnen, 72 races op zijn naam geschreven en 58 pole posities veroverd, naast 116 keer op het podium te staan. Met een seizoen minder heeft Hamilton het al beter gedaan: 6 titels, 82 overwinningen, 77 pole positions en 142 podia.

Achter dit magische duo staat een tweevoudig wereldkampioen: Mika Häkkinen reed bij McLaren tussen 1993 en 2001 (negen seizoenen). De Fin krijgt daarbij echter wel gezelschap van zijn voormalige teamgenoot David Coutthard, die ook negen seizoenen aanwezig was bij McLaren (1996-2004). Er zijn overigens veel coureurs die negen seizoenen bij hetzelfde team hebben gereden. Jim Clark was de eerste, die tussen 1960 en 1968 bij Lotus reed. Ook Jacques Laffite en Mark Webber reden negen seizoenen bij hetzelfde team, maar in twee gedeeltes: 1976-1982 en 1985-1986 voor de Fransman bij Ligier; 2003-2004 en 2007-2013 bij Jaguar en daarna Red Bull voor de Australiër.

Het wordt hoe dan ook een interessant seizoen voor Hamilton, die een aflopend contract heeft bij Mercedes en zichzelf ook af zal vragen of Mercedes in 2023 weer mee kan doen om beide kampioenschappen. Hoe gaat de relatie tussen Hamilton en George Russell zijn als er echt om een titel gevochten kan worden? Kunnen beide coureurs met een goede W14 kampioen Max Verstappen echt uitdagen? Hoe lang wil Hamilton na dit seizoen nog door? Allemaal vragen waar fans, de concurrentie, Mercedes, Russell en Hamilton zelf antwoorden op gaan krijgen gedurende de komende negen maanden.