Zondag 19 februari 2023 16:26 - Laatste update: 16:30

Max Verstappen denkt niet dat hij zichzelf in de toekomst als teambaas ziet in de Formule 1 nadat zijn carrière als coureur in de sport voorbij is. De tweevoudig wereldkampioen kijkt ook naar andere raceklassen.

De Nederlander heeft vanaf zijn debuut bij Toro Rosso in 2015 indruk gemaakt en is sinds zijn debuut bij Red Bull in 2016 alleen maar beter en beter geworden. De laatste twee seizoenen werd hij wereldkampioen. In 2021 deed hij dit op een spectaculaire manier, terwijl dit in 2022 op een veel dominantere wijze gebeurde. De Nederlander kreeg ook deze winter al veel vragen over zijn toekomst en of hij zijn contract (loopt tot eind 2028) gaat uitdienen. Wat hij wel zeker weet, is dat hij geen teambaas in F1 gaat worden.

Toekomst

In gesprek met CNN is Verstappen duidelijk over een toekomstige rol als teambaas in F1. "Nee, niet in de Formule 1. Ik hou ook van andere vormen van motorsport, zoals endurance races. Formule 1 is al heel lang een groot deel van mijn leven. We moeten veel reizen en er zullen in de toekomst meer races zijn. De vraag rijst dan of het de moeite waard is om zoveel tijd weg te zijn van familie en vrienden om nog meer succes na te jagen.”

2023

Voor nu zal Verstappen zich vooral focussen op 2023, een seizoen waar hij voor het derde seizoen op rij kampioen kan worden bij de coureurs en voor de tweede keer op rij kampioen kan worden met Red Bull bij de constructeurs. De verwachting is dat Ferrari weer voorin te vinden zal zijn en Mercedes flinke stappen gaat zetten. Met George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Carlos Sainz heeft Verstappen genoeg uitdagers komend seizoen.

