Net zoals de onderlinge kwalificatieduels zijn ook de onderlinge duels op zondag tijdens de race een belangrijke maatstaf voor teams om beide coureurs met elkaar te vergelijken. Hoe staat het ervoor na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten?

Bij Red Bull Racing staat Max Verstappen met 18-1 voor tegen Sergio Pérez, terwijl Carlos Sainz 4-13 achter staat tegen Charles Leclerc. In Canada vielen allebei de heren uit, dus die race tellen we niet mee. Oliver Bearman, die de Spanjaard een keer verving vanwege zijn blindedarmontsteking, staat met 1-0 achter tegen Leclerc. Fernando Alonso heeft bij Aston Martin een 15-4 voorsprong gepakt op Lance Stroll. Lando Norris staat met 12-7 voor tegen Oscar Piastri, terwijl Lewis Hamilton 11-7 achter staat tegen George Russell. De race in Australië, waar de twee Britten uitvielen, tellen we niet mee.

Rest van de grid

Bij Visa Cash App RB heeft Daniel Ricciardo met 8-9 verloren van Yuki Tsunoda, die op zijn beurt 1-0 voor staat tegen Liam Lawson. De Grand Prix van China, waarin beide coureurs uitvielen, tellen we niet mee. Bij Alpine staat Esteban Ocon met 10-9 voor tegen Pierre Gasly. Valtteri Bottas staat bij Kick Sauber 12-7 voor tegen teamgenoot Zhou Guanyu. Bij Williams heeft Alexander Albon met 11-2 gewoon van Logan Sargeant, waarbij de race in Australië niet wordt meegeteld omdat Sargeant niet meedeed en de race in Canada niet telt omdat allebei de coureurs uitvielen. Tegen Franco Colapinto staat het momenteel 2-2. Tot slot Haas, waar Nico Hülkenberg een 15-2 voorsprong heeft gepakt op Kevin Magnussen. Bij hen wordt de Grand Prix van Monaco niet meegeteld na de uitvalbeurt van beide heren. Oliver Bearman staat 1-0 voor tegen Hülkenberg toen hij inviel voor Magnussen.

Stand duels zondag

Red Bull Racing | Verstappen/Pérez: 18-1

Ferrari | Leclerc/Sainz: 13-4 - Leclerc/Bearman 1-0

Mercedes | Hamilton/Russell: 7-11

Aston Martin | Alonso/Stroll: 15-4

McLaren | Norris/Piastri 12-7

VCARB | Ricciardo/Tsunoda: 8-9 - Lawson/Tsunoda: 1-0

Alpine | Gasly/Ocon: 9-10

Kick Sauber | Bottas/Zhou: 12-7

Williams | Albon/Sargeant: 11-2 - Albon/Colapinto: 2-2

Haas | Magnussen/Hülkenberg: 2-15 - Bearman/Hülkenberg 1-0

