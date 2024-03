In de nacht van zaterdag op zondag, 05:00 uur Nederlandse tijd, gaat de derde F1 Grand Prix van 2024 van start: de Grand Prix van Australië. Wat mogen de coureurs, teams en fans van het weer verwachten?

Tijdens de afgelopen twee dagen in Melbourne is het droog geweest. De vrijdag verliep winderig, maar wel droog en zonnig met zo'n twintig graden Celsius. Op de zaterdag kwam er niet veel verandering in dit weerbeeld, behalve dan dat het wat bewolkter was. Het hield Max Verstappen, die tijdens de vrije trainingen en Q1 en Q2 zeker niet veel sneller dan de rest was en nog op zoek was naar zijn ritme, niet tegen om in Q3 met overmacht zijn derde pole van 2024 te veroveren. Hij start, met Carlos Sainz en Lando Norris naast en achter hem, vanaf P1 aan de derde race van 2024. Norris start vanaf P3 dankzij een gridstraf van Sergio Pérez.

Weerbericht GP Australië

Er was voorafgaand aan het weekend nog kans op regen, maar dit lijkt nu niet meer zo te zijn. De race gaat in droge en zelfs zonnige omstandigheden verreden worden, met ongeveer twintig graden Celsius en wat bewolking erbij. Net zoals in Bahrein en Saoedi-Arabië gaan de intermediates en wets ook in Melbourne niet relevant zijn, want de kans op regen is 0%. Toch zagen we in 2023 dat het, ondanks dat het weer geen factor was, nogal chaotisch kan zijn gedurende de race in Australië.

De Grand Prix van Australië lijkt morgen in droge omstandigheden verreden te gaan worden #AustralianGP #F1 pic.twitter.com/wySj0CmopU — GPFans NL (@GPFansNL) March 23, 2024

