Vincent Bruins

Zondag 19 februari 2023 12:26

Daniel Ricciardo is vanaf dit seizoen de reservecoureur van Red Bull Racing. Hij werd bij McLaren de laan uit gestuurd en kon geen zitje bij een team vooraan het veld vinden. De Australiër lijkt tevreden te zijn met hoe het heeft uitgepakt en gaat het wat rustiger aan doen dit jaar.

Ricciardo bracht het grootste deel van zijn Formule 1-carrière al door bij de energydrankfabrikant. In vijf seizoen bij de Oostenrijkse renstal won hij zeven Grands Prix en werd hij tweemaal derde in de eindstand. Nu twee jaar bij Renault vertrok hij naar McLaren waar hij de Grand Prix van Italië op zijn naam schreef in 2021. Zijn resultaten waren afgelopen seizoen echter teleurstellend en hij moest plaatsmaken voor landgenoot Oscar Piastri. Nu is hij weer terug bij het team waar hij ooit juniorrijder van was.

Mentale vrije tijd

"Ik denk dat er enige flexibiliteit zal zijn, als ik echt druk zou uitoefenen op iets wat ik echt graag wil doen. En als Red Bull erbij betrokken zou raken, dan is het misschien een win-winsituatie," vertelde Ricciardo over het proces binnen het team, als hij toch nog plannen zou krijgen buiten zijn rol als reserverijder bij Red Bull. "Op dit moment ben ik echter niet van plan iets serieus of competitiefs te doen. Ik wil ook die mentale vrije tijd hebben, omdat de sport geweldig is, ik hou er echt van, maar het vergt wel veel van je. Als ik in [een ander kampioenschap] zou stappen, komen er onvermijdelijk bepaalde verwachtingen bij kijken, dus ik wil er zeker van zijn dat ik er gewoon plezier uit kan halen. Dit jaar heb ik de kans om de dingen wat luchtiger te benaderen en rustiger aan te doen."

20 kilo te zwaar

"Bij de lancering [van de RB19] zijn is een cool gevoel, maar ik ben ook heel blij dat ik een jaar vrij kan nemen," legde de 33-jarige uit Perth verder uit. "Ik heb het gevoel dat de vakantie een beetje aan het afbouwen is, ik heb het gevoel dat ik bijna genoeg vrije tijd heb gehad." Ricciardo is onder andere naar de Super Bowl gegaan. "Nu zal ik waarschijnlijk weer wat meer in een ritme komen en wat gaan trainen. Ik zal zien wat er de komende maanden gebeurt, maar ik denk niet dat er haast bij komt kijken. Natuurlijk moet ik wel scherp genoeg blijven. Als ik plots in de auto moet springen, moet ik gen 20 kilo te zwaar zijn."

