Het team van Mercedes heeft zich versterkt met twee Ferrari-personeelsleden. Zo zullen hoofdontwerper Simone Resta en de verantwoordelijke voor de 'driver simulator' Enrico Sampo binnenkort het Ferrari-rood verruilen voor het Mercedes-grijs, zo meldt Motorsport.com.

De renstal uit Brackley had aan de vooravond van het 2024-seizoen meer verwacht van de W15, dan tot op heden is laten zien. Op weg naar Australië liet het team al weten dat er geëxperimenteerd gaat worden en dat betekent natuurlijk dat de renstal op dit moment nog zoekende is. Wat betreft de toekomst lijkt de Duitse brigade zich in ieder geval verzekerd te hebben van twee frisse gezichten, die allebei voor Ferrari hebben gewerkt. Ferrari heeft de afgelopen weken laten zien dat het niet schroomt om te shoppen bij Mercedes en de Duitse renstal geeft dus nu een koekje van eigen deeg. Zo vertrekken Lewis Hamilton en Jerome d’Ambrosio naar Maranello, maar Mercedes heeft nu twee pionnen voor de toekomst binnengehaald.

Zwaargewichten binnengehaald

Resta heeft tot en met 2018 bij Ferrari gewerkt, waarna hij vertrok naar Alfa Romeo als technisch directeur. Vervolgens keerde hij terug bij Ferrari, als verantwoordelijke voor de ontwikkeling van het chassis, om kort daarna aan de slag te gaan bij Haas. Uiteindelijk keerde Resta dit jaar terug bij Ferrari. Nu wordt dus bekend dat hij voor het team uit Brackley aan de slag gaat. In zijn periode bij Ferrari heeft hij ook nog gewerkt met James Allison, die nu als technisch directeur bij Mercedes fungeert, wellicht dat dit ook nog een afweging was voor de 53-jarige engineer. Sampo was in Maranello verantwoordelijk voor de simulatoren van de coureurs, maar zal bij Mercedes in dienst treden als de nieuwe Head of Performance Software Applications.

Mercedes bezig met lange termijn veiligstellen

Mercedes is op dit moment dus vooral bezig om het team samen te stellen voor de lange termijn. Allison tekende afgelopen winter een contractverlenging en David Nelson kreeg de baan van Loïc Serra, die ook naar Ferrari vertrok. Resta en Sampo zullen zich dus aansluiten in Brackley, maar ze zullen vanwege de gardening leave pas beginnen in 2025.

