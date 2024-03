Tussen de Formule 1 Grands Prix van Saoedi-Arabië en Australië zit een weekendje pauze, maar dat betekent natuurlijk niet dat de teams stilzitten. Ferrari en McLaren maken goed gebruik van deze week tussen Djedda en Melbourne door volop te testen met hun bolides van 2022. Onder andere Oliver Bearman en Oscar Piastri kwamen in actie.

Testen met F1-bolides van 2024 is, buiten de officiële wintertest op het Bahrain International Circuit voor de start van het seizoen en de young driver tests middenin en na het seizoen, niet toegestaan door de FIA. In artikel 10.2 van het sportief reglement dat is opgesteld door de internationale autosportbond, staat echter wel dat teams gewoon privétestdagen mogen houden met Formule 1-auto's die ten minste twee jaar oud zijn. Dat betekent dat teams dit seizoen eindelijk track days mogen houden met de huidige generatie auto's die in 2022 werd geïntroduceerd. Teams mogen alleen auto-onderdelen en software gebruiken die tijdens tenminste één Grand Prix of test gedurende het seizoen 2022 ingezet werden, zodat ze deze privétestdagen niet kunnen gebruiken om data te verzamelen voor hun bolides van dit seizoen.

Ferrari op Fiorano

Oliver Bearman kwam vorige week onverwachts in actie op het Jeddah Corniche Circuit. De 18-jarige Brit was zich aan het voorbereiden op de Formule 2 waarin hij pole had gepakt, toen hij te horen kreeg dat Carlos Sainz onder het mes moest vanwege een blindedarmontsteking. De debutant kwalificeerde zich als elfde, won vier posities in de Grand Prix en scoorde 6 punten voor de Scuderia. Bearman mocht deze week op Ferrari's eigen circuit van Fiorano weer achter het stuur kruipen, maar ditmaal in de F1-75 van 2022.

Antonio Giovinazzi nam de rode bolide over voor een tweede testdag. De Italiaan kwam drie seizoenen uit voor Alfa Romeo, voordat hij test- en reservecoureur werd van Ferrari. Hij schreef de 24 Uur van Le Mans op zijn naam vorig jaar samen met James Calado en Alessandro Pier Guidi in the Ferrari 499P-Hypercar.

McLaren op Imola

Een uurtje naar het oosten vanaf Fiorano was McLaren bezig met testen op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Oscar Piastri kwam op de eerste dag in actie met de MCL36. De Australiër die vorig jaar in zijn rookieseizoen zat, ligt momenteel vijfde in het kampioenschap met 16 punten achter zijn naam na twee races.

Op de tweede dag in Imola kroop niet Lando Norris achter het stuur, maar Ryō Hirakawa. Afgelopen september werd de Japanner aangesteld als reservecoureur voor dit jaar. Hij heeft een indrukwekkende loopbaan tot nu toe met titels in de Super GT en FIA World Endurance Championship achter zijn naam evenals de overwinning in de 24 Uur van Le Mans van 2022.

