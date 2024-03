De Formule 1 is de afgelopen twintig jaar steeds meer actief in de Golfstaten. Van landen zoals Saoedi-Arabië wordt beweerd dat ze aan sportswashing doen. Max Verstappen ging tijdens het Grand Prix-weekend op het Jeddah Corniche Circuit daarop in.

De koningsklasse van de autosport reed voor het eerst in het Midden-Oosten, toen in 2004 de Grand Prix van Bahrein op de kalender kwam te staan. In 2011 ging deze race niet door vanwege protesten tegen de overheid, maar ondanks dat er een jaar later nog steeds protesten waren, werd er in 2012 wel in Bahrein geracet. Het werd door de media omschreven als "één van de meest controversiële momenten uit de geschiedenis van de sport". In 2009 werd de allereerste Grand Prix van Abu Dhabi gehouden, voordat er in 2021 nog twee F1-races in de Golfstaten bij kwamen. Qatar viel in voor de afgelaste wedstrijd in Australië, maar die race ontving veel kritiek vanwege schendingen van de mensenrechten tijdens de bouw van stadions voor het WK-voetbal. De Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt door mensenrechtenorganisaties gezien als een afleiding van de problemen in het land, de definitie van sportswashing.

Geen ambitie in politiek

"Ik denk dat je met sport veel dingen kan bereiken overal ter wereld," antwoordde Verstappen tijdens de persconferenties op de vraag wat zijn gevoelens zijn bij aantijgingen over sportswashing in Saoedi-Arabië. "Bijvoorbeeld hier competitief zijn en presteren en aan een nieuw, jong publiek laten zien wat we doen. Uiteraard houden we ons niet bezig met politiek. Dat is een heel ander verhaal. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat sport sport is en politiek politiek. Soms zitten mensen er graag middenin. Ik concentreer me het liefst gewoon op de sport. Anders was ik wel politicus geweest. Maar dat is niet mijn expertise en zeker ook niet waar ik naartoe wil."

Elk land heeft tekortkomingen

"Uiteindelijk heeft elk land zijn eigen tekortkomingen, maar ook positieve kanten," vervolgde de winnaar van de eerste twee races van het seizoen. "En uiteindelijk gaan we als sport de wereld niet veranderen, maar we proberen wel positieve waarden te delen. En dan is het natuurlijk ook aan het land zelf om positieve veranderingen door te voeren. Ik denk wel dat, sinds we hier zijn, er een aantal hele mooie positieve veranderingen zijn geweest en dat moet je respecteren en soms weet je dat het in sommige landen wat langer duurt, maar ik vind het heel positief en ja, dat is geweldig om te zien."

