Geruchten doen de ronde dat Max Verstappen Red Bull Racing kan verlaten, als er een grote verandering in het management is. Er wordt echter getwijfeld aan de geldigheid van deze clausule. Helmut Marko zou deze namelijk achter de rug van Red Bull om zelf aan het contract hebben toegevoegd.

Het rommelt bij het Formule 1-team van de energydrankfabrikant en dat begon allemaal tijdens de winterstop, toen teambaas Christian Horner werd beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. De klacht werd afgewezen door Red Bull GmbH na een maandlang onafhankelijk onderzoek, maar een dag na dat besluit lekten foto's van vermeende Whatsapp-gesprekken tussen Horner en de aanklager. Dit had een ruzie tussen Jos Verstappen en Horner tot gevolg. De vader van Max werd vervolgens in gesprek gezien met Mercedes-teambaas Toto Wolff, waardoor geruchten ontstonden dat Verstappen naar de Zilverpijlen zou vertrekken. De drievoudig wereldkampioen liet op zijn beurt weten loyaal te zijn aan zijn vader, aan zijn manager Raymond Vermeulen en ook aan Marko.

Mercedes of Aston Martin?

Verstappen heeft een contract bij Red Bull tot en met 2028, maar hierin zou een clausule staan dat als Marko vertrekt of als er überhaupt een grote verandering is in het management, dan mag de Nederlander eerder vertrekken als hij dat wil. Door zijn loyaliteit naar zijn vader en Marko klinken de geruchten over een Mercedes-transfer zo gek nog niet. Er komt daar volgend jaar natuurlijk een zitje vrij, omdat Lewis Hamilton zijn handtekening heeft gezet bij Ferrari. Verstappen wordt ook nog gelinkt aan Aston Martin, aangezien hij een goede relatie heeft met Honda dat binnenkort naar het team van Lawrence Stroll overstapt.

Twijfels over clausule

Er zijn nu echter twijfels ontstaan over de geldigheid van deze clausule. Volgens The Telegraph heeft Marko deze namelijk zelf toegevoegd aan het contract van Verstappen, die na geruchten over een mogelijke schorsing voor Marko zei dat "Helmut moet blijven". De hoofdadviseur van het team zou dit hebben gedaan achter de rug om van Red Bull Racing en Red Bull GmbH. De Formule 1-renstal en de energydrankfabrikant waren hier naar verluidt dus niet van op de hoogte. Dit zou de geldigheid van de clausule kunnen aantasten.

