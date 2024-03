Liam Lawson maakte afgelopen seizoen indruk als vervanger van Daniel Ricciardo. De Nieuw-Zeelander moet dit jaar zijn kans afwachten als reservecoureur en geeft toe dat nu hij geproefd heeft van de Formule 1, het nog frustrerender is om langs de zijlijn toe te kijken.

Hoewel Red Bull over vier zitjes in de Formule 1 beschikt, is er voor Lawson momenteel geen plek. De 22-jarige Nieuw-Zeelander wordt dan ook beziggehouden door allerlei activiteiten buiten de baan en maakt ook de nodige uren in de simulator. Toch lijkt er enige twijfel te bestaan over de kwaliteiten van Lawson, want niet hij, maar Ricciardo en Yuki Tsunoda verdedigen dit seizoen de kleuren van het zusterteam van Red Bull Racing. Dr. Helmut Marko legde eerder al uit dat hij Lawson als 'uitzonderlijk talent' beschouwt, maar voorlopig zit dat talent nog altijd te wachten op een stoel.

Nog geen plan uitgestippeld

Op de vraag bij Speedcafé of er een plan klaarligt voor Lawson, reageert de 22-jarige coureur: "Eerlijk gezegd is er geen vaste tijdlijn voor mijn toekomst. Er staat nog niets vast over mijn toekomst. Op dit moment gaat het erom dat ik klaarsta voor het moment dat het nodig is en hopelijk komen er kansen." In 2023 heeft hij vijf races verreden en hoewel hij redelijk tevreden terugkijkt, beschouwt hij zichzelf nog altijd als een rookie. "Ik voel me nog steeds een groentje."

Voorproefje van Formule 1, smaakt naar meer

Juist omdat hij vorig jaar diverse Grands Prix heeft verreden, voelt het nu extra zuur. "Elke coureur, in ieder geval op dit niveau, heeft genoeg zelfvertrouwen om in de Formule 1 te rijden. Je moet dit wel hebben om überhaupt in de buurt te komen. Toch is dat anders dan voorheen. Eerst stelde ik me voor hoe het zou zijn om in de Formule 1 te racen. Nu weet ik hoe dat is en dat geeft een heel ander perspectief. Ik heb een klein voorproefje gehad en dat maakt het nog frustrerender", aldus Lawson.

