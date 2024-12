Het F1-seizoen 2024 zit erop, waardoor het een mooi moment is om eens naar het aantal uitvalbeurten per coureur in 2024 te kijken. Tijdens de laatste race in Abu Dhabi haalden vijf coureurs de finish niet. Alex Albon eindigt het seizoen als rijder met de meeste DNF's.

In 2023 bleken Esteban Ocon en Logan Sargeant met zeven uitvalbeurten in negatieve zin de uitblinkers te zijn qua uitvalbeurten. De enige die vorig jaar in de buurt kwam, was Kevin Magnussen. De Deen viel vijf keer uit, twee keer minder dus dan Ocon en Sargeant. Alleen Max Verstappen bleef in 2024 een DNF bespaard, terwijl Liam Lawson en Daniel Ricciardo tijdens de races die ze reden ook elke keer de finish zouden halen. Hoe staat het er in 2024 voor?

Uitvalbeurten 2024

Tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein viel niemand uit en zouden alle twintig auto's over de streep komen. Logan Sargeant kwam even in de buurt van een uitvalbeurt, maar reed de race gewoon uit. In Saoedi-Arabië bleek een probleemloze race al snel de prullenbak in te kunnen. Pierre Gasly moest het na een paar bochten al opgeven met problemen, terwijl Lance Stroll na een paar rondjes de muur iets te hard raakte en ook klaar was. Daarna zou niemand meer uitvallen. Gasly en Stroll hebben dus de eer om als eerste een DNF achter hun naam te hebben in 2024.

Tijdens de Grand Prix van Australië ging het voor drie coureurs mis. Verstappen - de man die vorig seizoen zonder DNF wist door te komen - moest lijdzaam toezien hoe zijn RB20 de geest gaf aan het begin van de Grand Prix en hij dus puntloos achterbleef. Ook voor Mercedes werd het een middag om snel te vergeten. Zowel Lewis Hamilton als George Russell haalde de streep niet. De Grand Prix van Japan was na de eerste paar bochten al klaar voor Daniel Ricciardo en Alexander Albon, terwijl Zhou Guanyu na twaalf rondjes moest opgeven dankzij problemen met zijn versnellingsbak. Twee weken later, in China, vielen er weer drie coureurs uit. Valtteri Bottas kreeg voor het eerst een DNF achter zijn naam door motorproblemen, terwijl daarna het Visa Cash App RB-duo Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo uit zou vallen dankzij crashes met Kevin Magnussen en Lance Stroll. Voor Tsunoda was het de eerste DNF dit seizoen, terwijl Ricciardo de eerste coureur in 2024 is die twee keer uitvalt. Sterker nog: voor Ricciardo is het de tweede Grand Prix op rij dat hij de finish niet haalt: Japan en China.

In Miami was het Logan Sargeant die zijn eerste Grand Prix van dit seizoen de finish niet haalde, terwijl tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna alleen teamgenoot Albon het niet voor elkaar kreeg om de finish te halen. Daarmee is hij, samen met Ricciardo, de tweede coureur die al twee uitvalbeurten heeft in 2024. Dankzij de chaotische start in Monaco hebben Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Sergio Pérez en Esteban Ocon hun eerste uitvalbeurt van 2024 ook achter hun naam staan. De Grand Prix van Canada bleek voor Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sargeant, Albon en Pérez een DNF op te leveren. Voor Pérez en Sargeant was het hun tweede uitvalbeurt, voor Albon zelfs zijn derde en voor Sainz en Leclerc hun eerste. Tijdens de Grand Prix van Spanje viel, wonder boven wonder, niemand uit en haalde iedereen de finish. In Oostenrijk leek dit ook te gaan gebeuren, totdat Verstappen en Lando Norris elkaar raakten. Verstappen kon met een lekke band nog wel door, maar Norris moest de strijd vanaf P2 staken. Het was de eerste uitvalbeurt van Norris dit seizoen. Daardoor zijn er nog steeds twee coureurs in 2024 niet uitgevallen: Fernando Alonso en Oscar Piastri. Tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië vielen Russell en Gasly uit. Voor Russell is het zijn tweede DNF, terwijl Gasly een DNS achter zijn naam krijgt. Eén race later in Hongarije was het opnieuw raak voor Gasly, waardoor hij naar de gedeelde eerste plek gaat. De laatste race voor de zomerstop kende maar één uitvaller: Zhou. Hij komt op twee DNF's.

Na de zomerstop is de eerste race na de pauze vrij rustig verlopen. Tijdens de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort wisten namelijk alle coureurs de eindstreep te halen in de duinen. Op Monza bleef opnieuw het aantal uitvallers beperkt, al wist Yuki Tsunoda de streep niet te halen op The Temple of Speed. In Azerbeidzjan waren het Pérez, Sainz, Stroll en Tsunoda die het einde niet wisten te halen. Vervolgens vertrok het circus richting Singapore voor de race waar we tot voorheen honderd procent van de Grands Prix minimaal één safety car zagen. Dit keer bleef die in het safety car-schaarse seizoen van 2024 uit. Albon en Magnussen haalden de streep niet, maar dat veroorzaakte verder geen problemen. Het betekent wel dat de Britse Thai voorlopig eenzaam in de top van dit twijfelachtige klassement komt te staan. Hier kwam in Austin geen verandering in. Alleen Lewis Hamilton haalde de finish niet na zijn crash, de overige negentien coureurs wel. Het was de tweede uitvalbeurt van het seizoen voor de Brit. In Mexico was het 'leider' Albon die zijn marge weer verder vergrootte na vijf uitvalbeurten doordat hij samen met Tsunoda eraf tetste in in contact kwam in bij de start. Ook Alonso haalde het einde niet in nota bene zijn 400e Grand Prix. Het was zijn eerste DNF van dit seizoen.

Tijdens de zeer veelbewogen Grand Prix van São Paulo onder barre omstandigheden konden vijf coureurs de eindstreep niet halen. Albon wist door zijn schade in de kwalificatie de race niet te halen, terwijl Hülkenberg gediskwalificeerd werd omdat hij een duwtje kreeg van de marshals van dienst. Sainz, Colapinto en Stroll haalden ook de streep niet, waarbij het bij de Canadees al voor de race misging in de warm-up ronde. Tijdens het 22ste raceweekend van het seizoen, in Las Vegas, haalden Albon en Gasly de finish niet. Voor Albon was het alweer zijn zesde uitvalbeurt van het seizoen, waardoor hij met nog twee races te gaan bovenaan het lijstje staat. Drie van de laatste vijf races resulteerden voor Albon in uitvalbeurten, terwijl hij ook een DNS had in São Paulo. Een dramatische reeks dus. Tijdens de race in Qatar haalde hij wél de finish, weliswaar op één ronde, iets dat Hülkenberg, Pérez, Stroll, Colapinto en Ocon niet lukten. In de laatste race van het jaar haalden vier rijders de finish niet: Lawson, Bottas, Colapinto en Pérez. Daardoor eindigt Albon het jaar met de meeste uitvalsbeurten.

Overzicht

Coureur Aantal keren uitgevallen Alexander Albon 6 uitvalbeurten

1 keer niet gestart Sergio Pérez 5 uitvalbeurten Yuki Tsunoda 4 uitvalbeurten Carlos Sainz 3 uitvalbeurten Pierre Gasly 3 uitvalbeurten

1 keer niet gestart Lance Stroll 3 uitvalbeurten

1 keer niet gestart Franco Colapinto 3 uitvalbeurten Lewis Hamilton 2 uitvalbeurten Kevin Magnussen 2 uitvalbeurten Daniel Ricciardo 2 uitvalbeurten George Russell 2 uitvalbeurten Logan Sargeant 2 uitvalbeurten Zhou Guanyu 2 uitvalbeurten Nico Hülkenberg 2 uitvalbeurt

1 diskwalificatie middenin race Esteban Ocon 2 uitvalbeurten Valtteri Bottas 2 uitvalbeurten Liam Lawson 1 uitvalbeurt Fernando Alonso 1 uitvalbeurt Charles Leclerc 1 uitvalbeurt Lando Norris 1 uitvalbeurt Max Verstappen 1 uitvalbeurt Ollie Bearman 0 uitvalbeurten Oscar Piastri 0 uitvalbeurten

