Max Verstappen heeft al meermaals aangegeven niet al te lang door te willen in de Formule 1 en de Nederlandse coureur spreekt dan ook regelmatig over zijn pensioenplannen. Over teamgenoot Sergio Pérez is het wat minder duidelijk wat hij allemaal van plan is, maar hij licht nu een tipje van de sluier.

De afgelopen jaren is het natuurlijk meermaals over het pensioen van Verstappen gegaan. De Red Bull-coureur is al sinds zijn zeventiende actief in de Formule 1 en heeft mede dankzij zijn vroege entree in de sport geen behoefte om tot diep in de dertig in de koningsklasse actief te blijven. Verstappen geeft daarbij aan dat hij nog meer doelen buiten deze klasse heeft, zo is hij een groot fan van het (online) enduranceracen. De Limburger is bovendien van mening dat de kalender van de Formule 1 veel te vol wordt en is vaak kritisch op de weg die de sport op dit moment bewandelt.

Formule 1 loslaten

Daarmee is het voor Verstappen wat anders dan voor veteranen als Fernando Alonso en Lewis Hamilton, die wel inmiddels een leeftijd ergens rond de veertig hebben. Ook teamgenoot Pérez wordt een dagje ouder en weet dat de tijd begint te tikken. In gesprek met The Athletic vertelt hij over zijn gedachten en plannen: "Ik ben tijdens mijn loopbaan getrouwd en heb inmiddels kinderen. Dat is allemaal heel anders en daar kom je dan zelf achter. Uiteindelijk vind ik het erg belangrijk om uiteindelijk de Formule 1 los te kunnen laten."

Jongste zoontje

Pérez vervolgt: "Wanneer je uiteindelijk vader bent, realiseer je je pas dat het leven veel meer te bieden heeft dan de Formule 1. Dat is in ieder geval bij mij gebeurd. Het maakt je een stuk menselijker. Het is niet zo dat ik er volledig tegen bestand ben. Ik weet dat ik na een slechte zondag dat weken met me meedraag. Ik weet dus ook dat ik hier niet voor altijd blijft." Toch sluit de Mexicaan niet uit dat hij nog een aantal jaar eraan vastplakt: "Eén van mijn inspiraties is dat mijn jongste zoon mij kan zien racen. Het is dus niet zo dat het [pensioen] op korte termijn is."

