Max Verstappen stak vandaag wederom met kop en schouders boven de rest van het veld uit tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander kwam als winnaar over de streep, gevolgd door teamgenoot Sergio Pérez. Zodoende was er weer een één-twee voor Red Bull Racing. Charles Leclerc werd derde, terwijl Ferrari-debutant Oliver Bearman knap een zevende plek over de streep trok. De enige safety car werd veroorzaakt door een crash van Lance Stroll.

Max Verstappen begon de race op het Jeddah Corniche Circuit vanaf pole position en kwam goed weg. Hij wist Leclerc voor te blijven en ging er vervolgens met rasse schreden vandoor. Een minder goed begin was er voor Gasly, die te kampen kreeg met zijn versnellingsbak en na één ronde al de pitbox op moest zoeken om zich vervolgens terug te trekken uit de race. Bearman, de debutant in deze race, begon vanaf plek elf en wist deze positie in de beginfase vast te houden. Zijn teamgenoot Leclerc, verloor juist een plek. Hij zag hoe Pérez aan hem voorbij ging met behulp van de DRS. Kort daarna - in ronde 7 - ging het mis bij Stroll, die crashte nadat hij met zijn linker voorwiel de muur raakt bij het ingaan van de bocht. Er kwam een safety car op de baan en het merendeel van de coureurs, waaronder ook Verstappen, kozen ervoor een pitstop te maken. Pérez ontving hier een tijdstraf van vijf seconden voor een unsafe release bij Alonso.

Herstart na crash Stroll

Norris was één van de weinige coureurs die buiten bleef en kon daardoor virtueel de eerste plaats overnemen van Verstappen. Bij de herstart kwam de McLaren goed weg en wist voor Verstappen te blijven. Hamilton - die ook buiten bleef tijdens de safety car periode - reed op plek drie. Verder achterin hadden Albon en Magnussen een touché, wat resulteerde in een tijdstraf voor laatstgenoemde, en ging Bearman voorbij aan Tsunoda. Verstappen had een paar ronden nodig, maar nam vervolgens de leiding in de wedstrijd weer over. Pérez ging op zijn beurt voorbij aan Hamilton. Laatstgenoemde moest vervolgens in zijn spiegels kijken en opletten voor de aanstormende Piastri, met wie hij uiteindelijk in een langdurig gevecht verzeild raakte.

Gevechten op de baan, Bearman mikt op plek zeven

Terwijl Verstappen en Pérez wegreden bij de rest van het veld, werd er achter hen flink gevochten. Onder meer Magnussen, Hülkenberg, Tsunoda en Albon lieten mooie - en soms ook minder mooie - dingen zien. Norris en Hamilton raakten ook in een interessant gevecht verwikkeld nadat zij beiden hun eerste pitstop hadden gemaakt. Bearman volgde dit gevecht - vanaf de zevende positie - ook met bovengemiddelde interesse, want Norris en Hamilton reden vlak achter hem en oogden wat sneller. Richting de slotfase deed de Ferrari-debutant er dan ook alles aan om de zevende plaats over de streep te trekken.

Verstappen wint in Djedda, wederom één-twee Red Bull

Uiteindelijk was het Verstappen die - wederom - oppermachtig als winnaar over de streep kwam in Djedda. Doordat teamgenoot Pérez als tweede de finishlijn passeerde, kon Red Bull - net als in Bahrein - een één-twee noteren. De derde plek was er uiteindelijk voor Leclerc, gevolgd door Piastri, Alonso, Russell, Bearman, Norris, Hamilton en Hülkenberg, die gezamenlijk de top tien compleet maakte. Stroll en Gasly waren de enige twee coureurs die de eindstreep niet wisten te halen. Eerstgenoemde crashte door een persoonlijke fout in de muur, terwijl Gasly de handdoek moest werpen vanwege technische problemen aan zijn auto. De twee Stake-coureurs drogen de rode lantaarn vandaag; zij finishten op de zeventiende en achttiende positie.

