Toto Wolff denkt dat een mogelijk vertrek van Helmut Marko, die momenteel door Red Bull Racing onderzocht wordt, Red Bull Racing enorm veel pijn gaat doen. De Oostenrijker denkt dat het een 'groot verlies' zou zijn.

Tegenover Motorsport-Total laat Wolff merken dat hij alles meekrijgt van de situatie bij Red Bull, waar nu Helmut Marko wordt onderzocht. De Oostenrijker heeft zaterdag een gesprek over zijn toekomst naar aanleiding van de anonieme mail met vermeend bewijs tegen Christian Horner, terwijl hij zelf ook twijfelt of hij nog door wil gaan bij Red Bull. Wolff weet dat dit een klap voor de concurrent kan zijn, mocht Marko vertrekken. "Als Helmut Marko het team verlaat, zou het absoluut een verlies zijn voor Red Bull en voor het team. Helmut is een levenslustig mens, en hij was, of is, onze favoriete vijand. Hij is een echte racer. In 2025 en 2026 hebben we een stoeltje vrij, maar Max zal rijden voor het team dat de snelste auto heeft, en op het moment is dat Red Bull. We praten al tien jaar met elkaar, sinds hij in de Formule 1 zit. Ik heb een goede relatie met Jos, en ook met Max, maar dat betekent niet dat we op professioneel vlak op de korte termijn een verandering zullen zien."

Wolff over onderzoek Red Bull

Wolff had liever gezien dat Red Bull wat transparanter was geweest over het afgeronde onderzoek naar Christian Horner, die werd beschuldigd door een medewerkster van Red Bull van grensoverschrijdend gedrag. Toch weet de Oostenrijker ook dat Red Bull dit niet hoeft te doen. "Het is een particulier bedrijf, en als de regels zeggen dat ze het onderzoek niet openbaar hoeven te maken, dan hebben we dat te accepteren. Ik weet niet hoeveel hiervan blijft hangen, en hoelang het ons blijft achtervolgen. Ik zou zelf voor een transparante aanpak gekozen hebben, maar iedereen moet maar doen wat hij denkt dat goed is."

Marko naar Mercedes?

Mercedes had met Niki Lauda zijn eigen Marko, voordat de legendarische coureur een paar jaar geleden overleed. Volgens Wolff zou Marko hem prima kunnen vervangen bij Mercedes, want een paar eigenschappen zijn al daar. "We missen onze mascotte [Lauda] sowieso, dus we gebruiken gewoon Helmut. Qua leeftijd past het wel, maar hij heeft nog geen rood petje, maar dat krijgt hij van ons wel', sluit Wolff grappend en grollend af.

