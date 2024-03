Red Bull-topman Helmut Marko kan zijn geluk niet op nadat Max Verstappen in Djedda zijn 34e pole position heeft weten te pakken. De tachtigjarige adviseur van Red Bull blikt bij Viaplay terug op de kwalificatie in Saoedi-Arabië en reageert op het 'vermeende' spreekverbod wat hem zou zijn opgelegd.

Op de baan gaat het Red Bull Racing nog steeds voor de wind, maar dat lijkt in de top van het raceteam wel anders te zijn. Marko reageerde eerder vandaag bij ORF op de mogelijkheid dat hij geschorst wordt door Red Bull GmbH. De Oostenrijker wees naar een theoretische kans dat hij niet aanwezig is tijdens het volgende raceweekend, in Australië. Het vermoeden bestaat dat Marko wellicht achter het lek zit bij Red Bull en er zou een onderzoek lopen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen op pole position voor GP van Saoedi-Arabië, Leclerc sluit aan op P2

'Demonstratie van Max'

Wat betreft de actie op de baan is Marko duidelijk. Verstappen heeft wederom zijn klasse laten zien. "We waren wat bezorgd over [Charles] Leclerc, want die was snel, maar die drie tienden voorsprong is wederom een demonstratie van wat Max in combinatie met dit team kan doen." Ook wordt hem gevraagd wat er nu precies klopt van de meest recente geruchten. "Er is op dit moment zoveel speculatie gaan, dat ik daar geen commentaar op wil geven." Volgens analisten Tom Coronel en Ho-Pin Tung is dat opvallend, want de markante Oostenrijker staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen.

OOK INTERESSANT: Pérez zag Verstappen schitteren in Djedda: "Dat was voor mij vandaag niet mogelijk"

'Eerste keer dat ik dit hoor over de schorsing'

Ook teambaas Christian Horner verschijnt even later voor de camera en ook hij is uiteraard blij met de pole position, maar ook met 'Checo'. "Ja heel erg sterk. Twee rondjes waarmee hij [Verstappen] de pole position had kunnen hebben, dus dat ging goed. Ook fijn dat Pérez op P3 staat, dat was een sterke kwalificatie van hem. In Q3 heeft Max alles aan elkaar geknoopt, maar vooral zijn eerste rondje was sensationeel. Dat was goed genoeg voor de pole position." Op de vraag wat er nu precies waar is van de mogelijke schorsing van adviseur Marko, vertelt hij: "Dit is de eerste keer dat ik dit hoor en ik weet niet waar dit gerucht vandaan komt."

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd