Sergio Pérez houdt aan de kwalificatie in Saoedi-Arabië gemengde gevoelens over. Zo wist hij zichzelf in de laatste run van Q3 niet te verbeteren, maar tegelijkertijd stelt hij de poletijd van teamgenoot Max Verstappen, voor hem, niet haalbaar was.

Hoewel de RB20 tijdens de race een flinke voorsprong heeft op de concurrentie, is dat verschil tijdens de kwalificatie minder groot. Verstappen wist de pole position te pakken en uiteindelijk sloot Charles Leclerc, met drie tienden achterstand, op gepast afstand aan. Ook de tijd van de Monegask was uiteindelijk te snel voor Pérez, die genoegen moet nemen met de derde startplek.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen op pole position voor GP van Saoedi-Arabië, Leclerc sluit aan op P2

'Kon me niet verbeteren'

Na afloop van de kwalificatie legt Pérez uit dat hij redelijk tevreden is, want de tijd van Verstappen was niet haalbaar. "Ik kon met niet echt verbeteren in de laatste ronde. Daardoor hebben we de eerste startrij gemist. Ik moet toegeven dat Max gewoon een geweldige ronde heeft gereden, dat was voor mij vandaag niet mogelijk."

OOK INTERESSANT: Verstappen ziet pole position in Djedda als revanche voor 2021: 'Nu rondje wél afgemaakt'

'Eerste startrij was haalbaar'

Toch wordt er van Pérez wel verwacht dat hij dan minimaal op de tweede plek zou staan en dat vindt hij zelf ook. "Wel was het mogelijk om de eerste rij te bereiken, maar goed ik denk dat we nog steeds in het gevecht zijn morgen. Het wordt een lange race, waarin er van alles kan gebeuren", zo vertelt de winnaar van de Grand Prix van Saoedi-Arabië van vorig jaar.

Grand Prix van Saoedi-Arabië dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen is begonnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Saoedi-Arabië kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd