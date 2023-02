Alpine lanceert nieuwe bolide, Hamilton waarschuwt Red Bull en Ferrari | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 16 februari 2023 22:30

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op donderdag stond de allerlaatste 2023-onthulling van de auto's op het programma. Het was de dag van Alpine, dat het doek haalde van de A523 die inmiddels al op verschillende manieren naar buiten gelekt was. Naast de onthulling van de Fransen hoorden we onder meer hoe Lewis Hamilton de concurrentie waarschuwde over de nieuwe Mercedes W14 voor 2023.

Artikel gaat verder onder video

'Mercedes neemt trucje over van Red Bull om topsnelheid te verbeteren'

Mercedes lanceerde afgelopen donderdag de nieuwe livery en de W14, de auto waarmee het team weer bovenaan mee wil doen om de zeges en titels zoals het de afgelopen jaren heeft gedaan. Daarvoor lijkt het naar Red Bull te hebben gekeken. Volgens Auto, Motor und Sport heeft Mercedes gekeken naar een trucje aan de achterkant van de auto, waarmee het team meer topsnelheid kan genereren. Dit was iets waar ze vorig jaar moeite mee hadden, zeker vergeleken met de RB18. Meer lezen? Klik hier!

Ralf Schumacher twijfelt geen moment over topfavoriet: "Moet Red Bull en Verstappen zijn"

Voor Ralf Schumacher is geen twijfel over mogelijk dat Red Bull Racing samen met Max Verstappen de voornaamste kandidaten voor de wereldtitel zijn in 2023. De Duitser vindt dat Mercedes nog wat in te halen heeft en dat Ferrari verrassend uit de hoek kan komen, al is dat niet altijd in hun eigen voordeel. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen schittert in laatste trailer Drive to Survive seizoen vijf

Over iets meer dan één week gaat het nieuwe seizoen van Drive to Survive van start en ook dit jaar is Max Verstappen van de partij. Om het publiek nog maar eens extra te enthousiasmeren, heeft Netflix nog een laatste trailer naar buiten gebracht. De regerend wereldkampioen speelt daarin een hoofdrol. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton waarschuwt concurrentie: "Hebben de spijker op de kop geslagen"

Lewis Hamilton en Mercedes hopen na een teleurstellend 2022 in het komende seizoen keihard terug te slaan en weer mee te kunnen doen om de prijzen. De Brit waarschuwt in ieder geval alvast de concurrentie, want volgens Hamilton heeft zijn team een aantal van de zwakke punten in de winter weten te identificeren én verbeteren. Meer lezen? Klik hier!

In beeld: Alpine lanceert twee nieuwe liveries bij presentatie A523

Het Formule 1-team van Alpine heeft het doek van de A523 getrokken, de wagen waarmee de Franse formatie aankomend seizoen de vaste podiumklanten uit wil dagen. Net als afgelopen jaar, heeft het team twee liveries gelanceerd. Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)