'Red Bull stelt werkneemster achter beschuldigingen Horner op non-actief'

Red Bull Racing heeft de werkneemster die de beschuldigingen richting Christian Horner, en daarmee ook het onafhankelijk onderzoek, op gang heeft gebracht, op non-actief gesteld.

Dit melden meerdere media op donderdag, waaronder de BBC. Begin vorige maand, vlak na het nieuws omtrent Lewis Hamilton en zijn overstap naar Ferrari vanaf 2025, kwam het nieuws naar buiten dat Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Red Bull stelde vervolgens een onafhankelijk onderzoek in, dat vorige week woensdag werd afgerond. Red Bull was, tot frustratie van Zak Brown, Toto Wolff en Lewis Hamilton, niet erg transparantie over het onderzoek. Het enige wat werd gemeld, was dat het onderzoek was afgerond en Horner aan mocht blijven als teambaas.

Mail met vermeend bewijs tegen Horner

Op de donderdag na het afronden van het onderzoek kwam er echter een anonieme mail naar buiten waarin een Google Drive-bestand zat. Hierin stonden foto's van een gesprek met iemand en ook nog wat andere foto's. Het is niet duidelijk of deze foto's echt zijn en wie de mail gestuurd heeft naar de FIA, teambazen, journalisten en belangrijke personen in F1. Onder meer Helmut Marko en Jos Verstappen hebben al aangegeven dat de situatie zo snel mogelijk opgelost moet worden. In Bahrein had Horner al een gesprek met de FIA en F1 in de vorm van Mohammed Ben Sulayem (president FIA) en Stefano Domenicali (CEO F1). Nu zou de werkneemster dus op non-actief gezet zijn door Red Bull. Tegenover de BBC zegt een woordvoerder van Red Bull het volgende: "We kunnen momenteel geen commentaar leveren op deze interne situatie." Geen bevestiging, nog ontkenning dus vanuit Red Bull zelf.

