Na een seizoen met vrij weinig gedoe aan de zijlijn, is het in 2024 voorlopig volledig raak met allerlei controverses zowel op als naast de baan. Olav Mol ziet dat het de laatste paar weken chaos is in de Formule 1 en is benieuwd hoe de verschillende verhalen in de koningsklasse zich allemaal ontvouwen.

In 2023 was op een klein dingetje hier en daar vrij rustig rondom de koningsklasse. Max Verstappen werd na één van de dominantste seizoenen in de Formule 1 aller tijden op zijn sloffen kampioen. De Limburgse coureur wist maar liefst negentien van de 22 races in het vorige seizoen en werd daardoor met een straatlengte voorsprong op Sergio Pérez wereldkampioen. Verder gebeurden er ook naast de baan niet al te veel spannende dingen en daarmee kon het 2023-boek snel dicht.

Grote chaos

Alle chaos die in 2023 bespaart bleef, lijkt in de eerste weken van 2024 al ingehaald te zijn. Nadat Guenther Steiner plotseling vertrok bij Haas, was het Lewis Hamilton die één van de meest spraakmakende transfers uit de afgelopen jaren wereldkundig maakte door bij Ferrari te tekenen vanaf 2025. Inmiddels leven we volop in de hele Christian Horner-soap, die onder een vergrootglas ligt vanwege grensoverschrijdend gedrag. Het leek erop dat na het externe onderzoek bij Red Bull de storm ging liggen, maar na de anonieme mail in Bahrein is de chaos heviger dan ooit.

Mol reageert

Ook Jos Verstappen bemoeit zich er sinds enkele dagen mee en dat zorgt weer voor geruchten over een overstap van zoon Max naar Mercedes. Ondertussen ligt ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem hevig onder vuur en daarmee is de chaos compleet. Olav Mol ziet dat de Formule 1 in vuur en vlam staat en plaatst op X: "Alles overziend wat er gaande is in F1 op dit moment: Horner gedoe, Ben Sulayem gedoe, Ford wel/niet instappen en races die gewonnen worden door dezelfde coureur. De Netflix-scriptschrijvers wrijven in hun handen. De druk op de Red Bull gaat toch naar hoogtepunt; laten we het gebeuren of slachtofferen we de teambaas? Dat lijkt de vraag te worden."

