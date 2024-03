Achter drievoudig wereldkampioen en teamgenoot Max Verstappen werd Sergio Pérez zaterdagmiddag tweede tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein. De Mexicaan had vooral veel duels met de coureurs van Ferrari, maar kon ze tot eigen tevredenheid verslaan.

Pérez begon aan de Grand Prix in Bahrein vanaf P5 en reed na tien rondjes al op P3 door Carlos Sainz en Charles Leclerc in te halen. Uiteindelijk haalde hij ook George Russell in, die problemen had. Pérez zou vervolgens de rest van de race Sainz net van zich af weten te houden voor P2 achter een dominante Verstappen. De Mexicaan was dan ook tevreden met zijn tweede plaats. "Het was het hoogst haalbare resultaat. Het was een lastige race dankzij het managen van de banden, maar daarom zullen we ook veel leren van de race van vandaag. Dat zal belangrijk zijn voor het kampioenschap. Over het algemeen is het een goede manier om het seizoen te openen."

Problemen met banden

Pérez had dus problemen met zijn banden en legt uit wat er aan de hand was. "Het probleem ging over van compound naar compound (zachte en harde band). We hadden wat problemen met de remmen en de betrouwbaarheid daarvan, iets wat niet handig is hier omdat er veel langzame bochten zijn. Maar goed, we gaan het analyseren en vervolgens zorgen we ervoor dat we ervan leren voordat we naar Djedda gaan." Pérez kijkt nu al uit naar komend weekend in Saoedi-Arabië. "We hebben nu het momentum te pakken met het team en dit zullen we de komende raceweekenden vol moeten houden."

SERGIO CHECO PEREEEEEEEZ pic.twitter.com/siIZewoPj3 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 2, 2024

