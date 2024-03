De Grand Prix van Bahrein was zaterdag de eerste F1-race van het seizoen 2024. Vijf teams scoorden in Sakhir punten om het seizoen 2024 te openen, terwijl vijf teams vertrekken uit het land in het Midden-Oosten zonder punten. De stand van zaken bij de coureurs na de Grand Prix van Bahrein.

Vorig seizoen had Red Bull Racing geen kind aan de concurrentie. Het team van Max Verstappen werd met 860 punten wereldkampioen. Mercedes kon Ferrari net verslaan in de strijd om P2 met 409 voor de Silver Arrows en 406 punten voor het Italiaanse team. McLaren versloeg met een totaal aantal van 302 punten concurrent Aston Martin, dat met 280 punten vijfde werd. De rest van de stand bestond uit Alpine, Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo en Haas.

Grand Prix van Bahrein

Voorafgaand aan de race waren Red Bull, Mercedes, McLaren, Aston Martin en Ferrari de teams die de meeste kans maakten om met twee coureurs in de top tien te eindigen. Red Bull domineerde het eerste weekend door eerste en tweede te worden, terwijl ook beide coureurs van McLaren, Ferrari, Mercedes en Aston Martin punten zouden scoren. De overige teams, Stake F1 Team, Williams, Haas, Visa Cash App RB en Alpine, scoorden geen punten.

Stand constructeurs

1. Red Bull Racing 44 punten 2. Ferrari 27 punten 3. Mercedes 16 punten 4. McLaren 12 punten 5. Aston Martin 3 punten 6. Alpine 0 punten 7. Williams 0 punten 8. Visa Cash App RB 0 punten 9. Stake F1 Team 0 punten 10. Haas 0 punten

