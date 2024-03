De Grand Prix van Bahrein was zaterdag de eerste race van het F1-seizoen 2024, een seizoen dat uit 24 races bestaat. Max Verstappen won, na een interessante start, de Grand Prix en verzamelde meteen de volle buit. De stand van zaken bij de coureurs na de eerste race van 2024.

In 2023 won Verstappen met 575 punten (een recordaantal) het kampioenschap bij de coureurs. De Nederlander won 19 van de 22 races en eindigde tijdens 21 van de 22 races op het podium. Verstappen had twee keer zoveel punten als de nummer twee, teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan veroverde 285 punten. Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Charles Leclerc maakten de top vijf af, terwijl Lando Norris en Carlos Sainz verder de enige coureurs waren die meer dan tweehonderd punten scoorden. Nyck de Vries, die tijdens het seizoen vervangen werd door Daniel Ricciardo bij AlphaTauri, eindigde op de laatste plaats.

Grand Prix van Bahrein

Verstappen begon de race in Bahrein, de eerste van 2024, vanaf P1 voor Leclerc en George Russell. Verstappen zou geen enkel probleem hebben om de race in Bahrein te winnen en 26 punten bij te schrijven. Het was zijn vijfde Grand Slam (pole position, hele race op P1 en de snelste ronde) in de Formule 1, waardoor hij op gelijke hoogte komt met legendes Michael Schumacher en Alberto Ascari. Daarachter werden Pérez en Sainz tweede en derde, terwijl ook Leclerc en de coureurs van Aston Martin, Mercedes en McLaren punten zouden scoren tijdens het eerste raceweekend.

Coureurskampioenschap

1. Max Verstappen 26 punten 2. Sergio Pérez 18 punten 3. Carlos Sainz 15 punten 4. Charles Leclerc 12 punten 5. George Russell 10 punten 6. Lando Norris 8 punten 7. Lewis Hamilton 6 punten 8. Oscar Piastri 4 punten 9. Fernando Alonso 2 punten 10. Lance Stroll 1 punten 11. Zhou Guanyu 0 punten 12. Kevin Magnussen 0 punten 13. Daniel Ricciardo 0 punten 14. Yuki Tsunoda 0 punten 15. Alexander Albon 0 punten 16. Nico Hülkenberg 0 punten 17. Esteban Ocon 0 punten 18. Pierre Gasly 0 punten 19. Valtteri Bottas 0 punten 20. Logan Sargeant 0 punten

