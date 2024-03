Charles Leclerc moest vrijdag in Bahrein zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en eindigde net zoals in 2023 op P2 tijdens de kwalificatie. De Monegask ziet dat Ferrari tijdens de kwalificatie wat meer in de buurt is gekomen van Verstappen en Red Bull Racing en denkt dat dit ook tijdens de race het geval zal zijn.

Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz eindigden op P2 en P4 tijdens de kwalificatie in Bahrein. Verstappen reed, net zoals vorig jaar, naar pole position en zal zaterdag de race beginnen vanaf P1. George Russell kon voorkomen dat Ferrari naast P2 ook op P3 zou beginnen aan de race in Bahrein, de eerste race van het seizoen, door voor Sainz te eindigen en P3 te claimen. Daardoor is het Verstappen op P1, voor Leclerc, Russell, Sainz en Sergio Pérez als zaterdag om iets over 16:00 uur Nederlandse tijd de race begint.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Leclerc was sneller dan Verstappen in kwalificatie maar greep naast pole: "Een beetje raar"

Leclerc over race pace Ferrari

Tijdens de persconferentie na de kwalificatie in Bahrein liet Leclerc merken dat hij voor zaterdag vooral erg benieuwd is naar de race pace van Ferrari. "Ik denk dat het dichter in de buurt van elkaar zit dan het lijkt op de tijdenlijst, maar dit is een goede zaak. We hadden verwacht dat Red Bull iets meer marge zou hebben dan vandaag (zaterdag). We zitten er dus iets dichterbij." Ondanks dat Leclerc ziet dat Ferrari verbeteringen heeft doorgevoerd, verwacht hij dat Red Bull nog steeds een voorsprongetje heeft tijdens de race. "We zitten een beetje meer in de buurt dan we dachten, maar het grootste vraagteken is natuurlijk de race en ik ben er vrij zeker van dat ze (Red Bull) een beetje meer marge hebben dan wat we vandaag hebben gezien. Maar nogmaals, laten we afwachten.’’

OOK INTERESSANT: Leclerc zal voorste startrij Bahrein met Verstappen delen: "Stap vooruit gezet"

Leclerc ziet beterschap bij Ferrari

Leclerc bevestigde wel wat de statistieken zeggen over Ferrari tijdens de kwalificatie van dit jaar en vorig jaar: Ferrari is wat meer in de buurt gekomen van Red Bull, en dan vooral Verstappen. Ook wat betreft race pace heeft Leclerc het gevoel dat Ferrari en beter voor moet staan. "Ja, het gevoel is veel beter dan vorig jaar. Vorig jaar, toen we gebruikte banden hadden, werd het heel, heel moeilijk om met de auto te rijden. De balans was dan helemaal zoek, vergeleken met de korte runs." Leclerc is nog wel voorzichtig, want hoe de auto presteert tijdens een race is ook voor hem en Ferrari nog een vraagteken. "We zitten nu in de juiste window tijdens de lange runs, dus het voelt een stuk beter. Het helpt ons om consistenter te zijn, maar nogmaals, de competitiviteit zullen we morgen zien.’’

Gerelateerd