Lewis Hamilton zal Mercedes verlaten na het Formule 1-seizoen van 2024 en dus moet Toto Wolff op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. De teambaas laat weten vroeg in het jaar de keuze tussen ervaring of een jongeling wil maken. Die ervaring zou kunnen komen in de vorm van Sebastian Vettel.

Hamilton komt al sinds 2007 uit in de koningsklasse en dat heeft hij altijd gedaan met de Mercedes-krachtbron, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. De Brit sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014, 2015 en 2017 tot en met 2020, en stond 103 keer op de hoogste trede van het podium, vaker dan welke Formule 1-coureur dan ook. Mercedes maakt nu echter een lastige periode mee met teleurstellende resultaten sinds de introductie van de huidige technische reglementen in 2022. Hamiltons laatste zege kwam dan ook in Saoedi-Arabië in 2021. Het was tijd voor verandering, zo vond hij, en dus gaan we Hamilton vanaf 2025 in het rood van Scuderia Ferrari zien.

Artikel gaat verder onder video

Genoeg kandidaten

Wie de nieuwe teamgenoot wordt van Russell is nog niet bekend. Er zijn in ieder geval genoeg kandidaten voor het binnenkort beschikbare Mercedes-zitje, aangezien meer dan de helft van het veld nog geen contract heeft voor 2025. Carlos Sainz, die plaats moet maken voor Hamilton bij Ferrari, zal zeker een gesprek willen met de Zilverpijlen. Esteban Ocon is een Mercedes-junior geweest en zou nog steeds goed contact met het Duitse team hebben. Fernando Alonso lijkt, ondanks zijn 42 jaar, gemotiveerder dan ooit om een manier te vinden om nog een wereldtitel binnen te slepen. Reservecoureurs Mick Schumacher en Frederik Vesti mogen we ook niet vergeten. Dan hebben we nog Andrea Kimi Antonelli, de sensationele 17-jarige Italiaan die alles onder de Formule 1 wint en dit jaar zijn Formule 2-debuut maakt.

Wolff hint op Vettel

Vettel liet gisteren in een interview met NZZ weten dat hij een terugkeer in de Formule 1 niet kan uitsluiten: "Misschien komt er een moment waarop ik zeg: 'Ja, ik wil graag terug'. Als ik het mentaal allemaal op een rijtje heb gezet, waardoor het toch ineens weer logisch is." Wolff heeft het interview ook gelezen en hint erop dat de viervoudig wereldkampioen ook een kandidaat zou kunnen zijn voor het stoeltje bij Mercedes: "Sebastian is een geweldige kerel en een gigant van deze sport. Ik denk dat hij nog steeds de snelheid heeft. Na drie of vier races moeten we een beslissing nemen of we gaan voor een jongeling of voor ervaring. Of optimaliseren we voor de korte termijn en geven we de jongelingen meer tijd om ervaring op te doen?", vertelde de teambaas tegenover Sky Sports Deutschland.

