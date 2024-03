Lando Norris heeft zich op de zevende positie gekwalificeerd voor de Formule 1 Grand Prix van Bahrein, maar de coureur van McLaren is er duidelijk over dat er nog veel meer in had gezeten. Een plekje op de eerste startrij naast Max Verstappen was volgens de Brit mogelijk geweest.

De gaten tussen Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin zijn erg klein dit weekend. Al was het de regerend wereldkampioen die dan toch pole position pakte, Verstappen kon niet relaxen. Hij moest er wel echt even voor zitten. Hij was minder dan een kwart van een seconde sneller dan Charles Leclerc die George Russell, Carlos Sainz, Sergio Pérez en Fernando Alonso achter zich hield. Daarachter vinden we de McLarens van Norris en Oscar Piastri. Als we de twee coureurs moeten geloven, dan moeten we tijdens de race goed letten op de papaya-kleurige bolides. Norris denkt de snelheid te hebben om voor het podium te vechten, ondanks een teleurstellend resultaat op de vrijdag.

Verprutst in sector 1

"Absoluut niet," antwoordde Norris stellig op de vraag van F1 TV of hij wist te maximaliseren in de kwalificatie. Hij vervolgde lachend: "Ik wil het eigenlijk niet vertellen. Het was sector 1. Daar heb ik het verprutst. Ik had een klein overstuurmomentje bij het uitkomen van bocht 1, precies toen ik weer op het gas ging. Dat heeft me minstens anderhalve tiende gekost en zonder die extra anderhalve tiende was het P2 geweest. Het is frustrerend en ik wilde ook wat meer pushen, maar dat had ik dus niet moeten doen. Ik betaalde daar de prijs voor in bocht 4 waar ik ook een foutje maakte."

Auto voelt fantastisch

"De rest van de ronde was prima. De auto was ruim goed genoeg voor de voorste startrij," vervolgde de 24-jarige uit Bristol. "Ik ben teleurgesteld dat ik niet dat resultaat heb kunnen neerzetten, maar de team heeft het geweldig gedaan en de auto voelt fantastisch. Daar ben ik blij mee. Alles komt tijdens het weekend zo een beetje samen. Het ligt gewoon aan mij dat ik niet dat resultaat heb kunnen neerzetten en dat is wel zonde. Echter, ik ga het proberen morgen goed te maken."

