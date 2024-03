Het McLaren Formule 1-team heeft er een nieuwe reservecoureur bij voor dit seizoen. Pato O'Ward heeft de promotie vandaag gekregen. Daarnaast heeft de Mexicaan ook zijn handtekening gezet onder een contractverlenging met het Arrow McLaren IndyCar-team.

O'Ward begon zijn carrière in de autosport deels in Europa en deels in Mexico, voordat hij de overstap maakte naar de Verenigde Staten. Hij werd in 2016 vice-kampioen in de Pro Mazda, als het ware het Formule 3-niveau onder de IndyCar Series. Vervolgens sleepte hij in 2017 de titel binnen in het IMSA SportsCar Championship en een jaar later ook het kampioenschap in de Indy Lights met het team van Andretti. Na een aantal races in IndyCar met Carlin, de Japanse Super Formula en de FIA Formule 2 in 2019 ging hij het seizoen daarop voltijds aan de slag bij Arrow McLaren. O'Ward heeft na vier seizoenen vier overwinningen achter zijn naam staan. Zijn beste resultaat in het IndyCar-kampioenschap kwam in 2021 met de derde positie in de puntenstand.

In papaya racen

O'Ward mocht in 2022 al even proeven van de Formule 1, toen hij in actie kwam tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. De 24-jarige uit Monterrey kreeg diezelfde kans ook afgelopen december weer. Voor 2024 heeft hij promotie gekregen en neemt hij de rol van reservecoureur voor McLaren op zich. Ryō Hirakawa werd in september 2023 al aangenomen als reservecoureur en behoudt die rol ook.

O'Ward is uiteraard blij met zijn nieuwe contract: "Ik kan niet meer enthousiast zijn over het sluiten van deze deal met het team. Ik moet [CEO] Zak [Brown] bedanken evenals [Arrow McLaren-teambaas] Gavin [Ward], onze partners en iedereen die betrokken was om dit voor elkaar te krijgen, zeker voordat het IndyCar-seizoen begint, zodat we ons gewoon kunnen focussen op het racen en winnen. McLaren is voor mij thuis geworden en ik ben er trots op dat ik ten minste nog een aantal jaar in papaya zal racen."

