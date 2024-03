McLaren moet na twee vrije trainingen in 2024 al motoronderdelen Norris vervangen

De eerste coureur die van motoronderdelen heeft moeten wisselen is na de tweede dag van het F1-seizoen al een feit. Lando Norris heeft toe moeten kijken hoe McLaren al twee onderdelen heeft moeten verwisselen voor aanvang van de vrijdag in Bahrein.

In 2023 voerde de FIA een verandering door, waardoor de teams vier motoren mogen gebruiken voordat ze bij hun vijfde motor een gridstraf van tien plaatsen (en daarna vijf plaatsen per volgende vijfde onderdeel) krijgen. Het zal pas richting het midden van het seizoen zijn voordat gridstraffen zullen volgen, alhoewel vorig jaar een uitzondering was. Charles Leclerc en Sergio Perez zaten al snel op en over de limiet met hun Control Electronics en Energy Store.

Norris de eerste

De eer om als eerste coureur in 2024 van onderdelen te verwisselen gaat in 2024 naar Norris. De coureur van McLaren, die op vrijdag tijdens de derde vrije training op P5 eindigde, heeft McLaren zijn Energy Store en Control Electronics zien verwisselen na twee vrije trainingen. Van zowel de Energy Store als de Control Electronics mogen de coureurs er gedurende het seizoen drie gebruiken. Oftewel: McLaren mag de twee motoronderdelen zonder straf verwisselen, waarna er bij de tweede wissel (en dus het derde onderdeel) een straf volgt. Geen straf dus voor Norris.

Lando Norris is de eerste coureur in 2024 die onderdelen moet verwisselen. De Britse coureur zag McLaren zijn Energy Store en Control Electronics vervangen. Geen gridstraf voor Norris#BahrainGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/aVRUkWgYYc — GPFans NL (@GPFansNL) March 1, 2024

