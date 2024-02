Daar waar Max Verstappen na de testdagen in Bahrein zijn glimlach bijna niet kon verbergen, was het gevloek en getier tijdens de eerste vrije training donderdag duidelijk te horen. De Limburger was niet tevreden over de RB20 en vertelde aan engineer Gianpiero Lambiase dat de auto totaal niet goed aanvoelde en sloot de oefensessie uiteindelijk als zesde af.

Na de testweek waarin Red Bull Racing de nieuwe RB20 even aan de tand kon voelen, was vriend en vijand er over eens dat het Oostenrijkse team wederom de benchmark zal zijn. Toch moet dat allemaal nog maar even gebeuren en hoewel Adrian Newey een radicaal ogende auto heeft ontworpen, was de gang er niet in te vinden bij Verstappen tijdens de eerste vrije training.

Red Bulls nog niet op snelheid

Hoewel de eerste vrije training nog geen echte graadmeter is, hebben we vorig jaar gezien dat Verstappen wel vaak de snelste is tijdens de openingssessie van het weekend. Dat was tijdens de eerste vrije training in Bahrein nog niet zo. Daniel Ricciardo sloot de sessie als nummer één af, terwijl Verstappen op de zesde plaats eindigde. Teamgenoot Sergio Pérez moest genoegen nemen met de twaalfde plek.

Schakelproblemen

Tijdens de sessie stond Verstappen weliswaar in de openingsminuten bovenaan, maar gaf aan engineer 'GP' een niets verhullende boodschap mee: "Dit voelt gewoon als sh*t aan. [We zitten er echt] mijlenver naast." Dat had volgens de Limburger te maken met de downshifts. Het terugschakelen lijkt dus één van de problemen te zijn. Later in de sessie bevestigde de Nederlander die problemen, maar meldde ook dat het opschakelen niet perfect was. Daarnaast was de RB20 in zijn ogen nog te veel aan het 'springen'. De tweede vrije training begint om 16:00 uur en dus heeft het Oostenrijkse team nog wel even de tijd om de problemen te verhelpen.

