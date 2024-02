Sergio Pérez had in 2023 - ondanks zijn tweede positie in het wereldkampioenschap - een jaar dat af en toe behoorlijk uitdagend was. Dit seizoen hoopt de Mexicaan in wat rustiger vaarwater terecht te komen. Hij blikt vooruit op de eerste Grand Prix van het seizoen van aankomend weekend.

Het seizoen van Pérez in 2023 kende de nodige ups en downs. De man uit Guadalajara begon het seizoen nog ijzersterk met twee overwinningen uit vier wedstrijden, waarna hij na de Grand Prix van Miami als een kaartenhuis in elkaar zakte. Gedurende het middendeel van het seizoen kende Pérez moeilijke momenten. Zo behaalde hij vijf keer op rij Q3 niet én was hij betrokken bij meerdere onnodige crashes. Aan het einde van het jaar ging het gelukkig wat beter en wist hij zich te verzekeren van zijn stoeltje in 2024.

Artikel gaat verder onder video

Goede testweek

Voor dit seizoen is het echter wel erop of eronder voor de tweede coureur van Red Bull. Na de succesvol verlopen testdagen voor het team van Red Bull, blikt de man uit Mexico vooruit op de Grand Prix van aankomend weekend: "Het is eindelijk tijd om weer te gaan racen en ik kijk ontzettend uit naar dit weekend. We hadden een solide testweek, we hebben alles gemaximaliseerd wat we konden en de auto voelde behoorlijk goed. Ik was er blij mee en voelde dat de betrouwbaarheid aanwezig was."

Spannend gevecht

Pérez vervolgt: "Het is altijd interessant om te zien hoe dingen veranderen tijdens het eerste weekend. Je gaat de kwalificatie en de racedag in met een hoop nieuwe concepten op de grid. Een hoop andere teams zien er sterk uit, dus het is lastig om te zeggen op basis van de tests. We hebben een nieuwe directie genomen met de RB20 en ik kijk ernaar uit om in de auto te springen in een competitieve omgeving. Dit om te zien hoe we het doen. Ik kijk niet té ver vooruit. Ik wil me comfortabel voelen in de auto en de zaken per race bekijken. Ik verwacht dat 2024 een spannend gevecht tussen de teams wordt, dat kan leuk worden!"

Gerelateerd