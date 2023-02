Remy Ramjiawan

Woensdag 15 februari 2023 15:44

Voor Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll kan het succes niet snel genoeg zijn kant opvallen. Het team presenteerde afgelopen maandag de AMR23 en met Fernando Alonso aan boord en een nieuw complex in aanbouw, wil de renstal uit Silverstone binnen enkele jaren de topteams gaan uitdagen.

De Canadese miljonair heeft in de voorbije jaren niet onder stoelen of banken geschoven dat het enige dat telt, het wereldkampioenschap is. De vader van Aston Martin-coureur Lance Stroll, heeft de daad bij het woord gevoegd, door een hypermodern complex op te zetten. Daarnaast heeft het team diverse personeelsleden bij de topteams weggeplukt, waaronder technisch directeur Dan Fallows, die bij Red Bull Racing vandaan komt. Tijdens de lancering van de nieuwe bolide gaat Stroll senior in op het doel voor de lange termijn.

'Niets vergelijkbaars in de Formule 1'

"Het gebouw is één stap, de mensen zijn een andere stap. We hadden vroeger al 400 zeer getalenteerde mensen die dag en nacht met het team bezig waren. We hebben dat aantal in feite verdubbeld. En we hebben deze ongelooflijke faciliteit toegevoegd, niets vergelijkbaars in de Formule 1 vandaag. Het is state of the art en niet te vergelijken met iets anders dat bestaat", zo legde de 63-jarige Canadees uit. Stroll heeft diepe zakken en met zijn passie zit het ook wel goed: "De passie komt voort uit opwinding. En als ik ergens enthousiast over ben, word ik heel gedreven en als ik heel gepassioneerd ben, dan win ik."

Complex

Ondanks dat de resultaten de afgelopen paar jaren niet veel succes laten zien, is het team achter de schermen keihard aan het werk om de randvoorwaarden voor succes te creëren. Het team uit Silverstone heeft een hagelnieuw complex opgebouwd en een windtunnel is ook in aantocht. Teambaas Mike Krack zei eerder dat al deze ontwikkelingen weleens een 'game changer' zouden kunnen zijn.

