Scuderia AlphaTauri maakte vorig jaar een lastig seizoen mee in de Formule 1, vooral vóór de zomerstop. Nu is het zusterteam van Red Bull omgedoopt tot Visa Cash App RB. Naar verluidt kan de renstal uit Faenza de strijd aangaan met een aantal topteams.

AlphaTauri dreigde in 2023 laatste te worden in het constructeurskampioenschap na een pittige eerste helft van het seizoen. Yuki Tsunoda scoorde slechts drie punten tot aan de zomerstop, maar wist het dankzij upgrades voor de AT04-bolide goed te maken met vier puntenfinishes in de laatste vijf Grands Prix. Een aantal upgrades kwamen van de RB19 van Red Bull Racing, zoals de achterwielophanging. Nyck de Vries bleef puntloos en werd vervangen door Daniel Ricciardo die samen met invaller Liam Lawson meehielp om AlphaTauri toch nog op de achtste positie te krijgen in de eindstand. Nu als Visa Cash App RB hoopt het team dat vanaf dit jaar onder leiding staat van Laurent Mekies in plaats van Franz Tost, beter voor de dag te komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz stond naast de baan waar Leclerc over putdeksel reed: "Zei nog 'gele vlag' tegen marshal"

Gehinderd door Gasly

Op de eerste testdag op het Bahrain International Circuit wist RB in totaal 115 ronden af te leggen. Yuki Tsunoda nam de ochtendsessie op zich en kwam op de dertiende positie terecht met een rondetijd van 1:34.136. Daniel Ricciardo kroop tijdens de middagsessie achter het stuur van de VCARB 01. De Australiër klokte een beste tijd van 1:32.599 wat goed was voor een indrukwekkende vierde stek. Volgens Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull, had dit zelfs nog een veel beter resultaat kunnen zijn.

"Als Ricciardo niet werd opgehouden door [Pierre] Gasly gisteren, dan zou hij de één na snelste ronde hebben gepakt," vertelde Marko tegenover Auto Motor und Sport. Het doorgaans goed geïnformeerde Duitse platform heeft de eerste testdag onder de loep genomen en is met de verwachting gekomen dat Visa Cash App RB aankomend seizoen de strijd aan kan gaan met Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin. Dat zou kunnen komen door een nauwere samenwerking tussen Red Bull en RB. Het zusterteam heeft voor dit jaar meer zogeheten Transferable Components overgenomen, onderdelen die van één team zijn maar door een ander team gebruikt mogen worden.