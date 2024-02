Ferrari moest tijdens de lunchpauze van de tweede Formule 1-testdag op het Bahrain International Circuit flink aan de bak. De vloer moest namelijk gerepareerd worden, nadat Charles Leclerc over een losgeraakte putdeksel was gereden. Carlos Sainz zag het allemaal voor zijn neus gebeuren.

Leclerc was met een 1:31.750 sneller dan wie dan ook tijdens de ochtendsessie van de donderdag. Hij zat daarmee vier tienden af van de beste ronde die Max Verstappen reed op de woensdag. Oscar Piastri werd tweede voor Logan Sargeant, terwijl de top vijf werd gecompleteerd door Sergio Pérez en Fernando Alonso. De ochtendsessie werd bijna anderhalf uur eerder dan gepland stopgezet. Een putdeksel raakte namelijk los bij bocht 11 en Leclerc reed daar overheen. Ferrari onderzocht de schade en uiteindelijk moest de Italiaanse renstal de vloer repareren. Het is niet de eerste keer dat een putdeksel roet in het eten van de Scuderia gooit. Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas vorig jaar reed Sainz over een losgeraakte putdeksel, maar toen was de schade veel groter.

Gele vlag

"Het is een reservevloer, niet een nieuwe vloer. We brengen natuurlijk geen nieuwe vloer naar een test," begon Sainz bij F1 TV over de reparaties die zijn team moest uitvoeren. "Ik stond toevallig precies bij de putdeksel toen deze losraakte. Ik stond namelijk naast de baan om alles beter te zien. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht: 'Gele vlag, gele vlag, gele vlag, want iemand gaat hem raken'. Boem, daar kwam mijn teamgenoot dan. Voor mijn gevoel had het op een manier wel vermeden kunnen worden. Ik miste het als het ware op één rondje, omdat ik net een gesprek aanging met een marshal en net toen ik met hem praatte, zei ik: 'Hang de gele vlag eruit'. Maar precies toen gebeurde het al."