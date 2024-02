Er loopt nog altijd een onderzoek van Red Bull naar teambaas Christian Horner vanwege grensoverschrijdend gedrag. Al is het raceseizoen officieel begonnen met de testdagen in Bahrein, een uitkomst is er nog niet. De Formule 1 en de FIA brachten al statements uit, maar nu heeft ook Toto Wolff van Mercedes op de situatie gereageerd.

Sinds het onderzoek naar Horner loopt, komen er allerlei berichten over naar buiten, maar wat er precies speelt, is niet publiekelijk bekend. Er wordt naast het grensoverschrijdend gedrag ook gesproken over een beschadigde relatie met de familie Verstappen en een mogelijke machtsstrijd tussen de Thaise en Oostenrijkse aandeelhouders van de energydrankfabrikant. Horner zelf schepte tijdens de lancering van de RB20 vorige week van zijn kant meer duidelijkheid: "Ik ontken echt alle beschuldigingen die er tegen mij zijn geuit, maar ik werk natuurlijk mee aan het onderzoek, waarvan ik hoop dat het snel zal worden afgerond," vertelde de 50-jarige Brit tegenover Sky Sports F1. De Telegraaf meldde afgelopen vrijdag dat het grensoverschrijdend gedrag seksueel getint zou zijn geweest. Dat concludeerde de Nederlandse krant na appverkeer ingezien te hebben. Naar verluidt heeft het kamp van Horner nu juridische stappen ondernomen tegen De Telegraaf.

Wolff reageert op onderzoek

De Formule 1 en de FIA lieten in statements weten dat ze hopen dat de zaak eerlijk en grondig, maar snel wordt opgelost. Ondertussen heeft ook Wolff kennisgenomen van de situatie. "Ik denk dat het wel duidelijk is. De Formule 1 en wat de teams doen, wij staan voor inclusiviteit, gelijkheid, eerlijkheid en diversiteit, en dat is niet alleen erover praten, maar het dag in dag uit naleven," begon de topman van de Zilverpijlen tegenover de aanwezige media in Bahrein. "En ik denk dat dit de normen zijn die we onszelf stellen. Wij zijn een globale sport, een van de belangrijkste sportplatformen ter wereld, en we zijn rolmodellen." De Oostenrijker heeft alle speculaties gehoord en vindt het onderzoek dan ook belangrijk en wil dat dat streng nauwkeurig en transparant gebeurt. "Ik denk dat het nodig is dat daar naar wordt gekeken, wat de uitkomsten zijn en wat het betekent voor de Formule 1, en hoe we ervan kunnen leren."