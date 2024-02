De W15 van Mercedes heeft een compleet nieuwe voorvleugel ten opzichte van haar voorganger en dat zorgde voor vraagtekens na de shakedown. De FIA heeft nu de legaliteit bevestigd van het onderdeel van de Duitse bolide tijdens de Formule 1-testdagen in Bahrein.

Op beelden van de shakedown vorige week was te zien dat de daadwerkelijke W15 een grotendeels andere voorvleugel heeft dan de auto die bij de lancering wordt onthuld. In plaats van dat het bovenste stuk koolstofvezel van de voorvleugel doorloopt tot aan de neus, lijkt het op de Mercedes waarmee tijdens de testdagen wordt gereden, alleen aan de voorvleugel zelf gemonteerd te zijn. Vervolgens loopt er enkel een dunne draad naar de neus. Daarmee lijken de Zilverpijlen de reglementen op slimme wijze te hebben toegepast. Er staat namelijk in de reglementen dat alle flappen aan de auto gemonteerd moeten worden. In feite zit het bovenste deel middels een draad aan de auto gemonteerd. Door de losse bovenste flap heeft de W15 in theorie meer downforce, wat snellere rondetijden betekent.

Geest van de reglementen

Teambaas Toto Wolff was tijdens een persconferentie in Bahrein duidelijk over de voorvleugel: "Onze vleugel is compleet legaal. We hebben het onder toezicht van de autosportbond ontworpen. Het is niet zo dat als je een geweldig idee hebt, je het dan op de auto zet en vervolgens wacht om te kijken of er een protest komt of niet. Er gaat altijd een lange discussie met de autosportbond aan vooraf."

Volgens Pat Symonds voldoet de vleugel "volledig aan de reglementen, daar is geen twijfel over mogelijk". Maar volgens de technisch directeur van de Formule 1 stopt het daar niet. De voorvleugel van de Mercedes zou namelijk zorgen voor erg veel vuile lucht achter de auto. "Is dat wel binnen de geest van de reglementen? Is dit iets wat we wel willen?", stelde Symonds bij Sky Sports F1. "De FIA heeft nu een zeer goede groep die gaat over de aerodynamica. De groep werkte eerst voor mij en ze zijn ertoe in staat om dit te zien en te zeggen: 'Ja, daar is eigenlijk niks mis mee' of 'Dit is een trend die we eigenlijk niet willen zien'. We gaan het afwachten."