George Russell sloot de eerste testdag van de Formule 1 af als twaalfde. Hij was bijna drie seconden langzamer dan Max Verstappen op het Bahrain International Circuit. Desondanks is de Mercedes-coureur wel blij met zijn nieuwe W15.

Mercedes hoopt dit seizoen een inhaalslag te maken op Red Bull Racing dat vorig jaar domineerde door 21 van de 22 Grands Prix te winnen. Een probleem waar de Zilverpijlen mee kampten in 2023 was de onvoorspelbare achterkant van de W14. Volgens Russell is de W15 na één dag testen al een verbetering qua rijgedrag ten opzichte van haar voorganger. Mercedes-ontwerper John Owen vertelde dan ook tegenover F1 TV tijdens de eerste dag in Bahrein: "Ik zou zeggen petje af voor onze aerodynamica-afdeling." Russell legde uiteindelijk 121 ronden af met de nieuwe auto en klokte een 1:34.109 als snelste tijd. Dat was goed voor de twaalfde stek, maar hij verklaarde dat Mercedes zich momenteel focust op kilometers maken in plaats van de beste rondetijd na te jagen.

Concentreren op onszelf

"Het was geweldig om vandaag voor het eerst plankgas te geven in de W15," vertelde Russell. "Vanaf de start voelde het alsof we een goede basis hadden om mee te beginnen. We hebben veel ronden gereden en een boel data om vanavond door te nemen. We sloten de dag af op een redelijk goede plek, en vanaf hier kunnen we de komende twee dagen op verder bouwen. We zullen ons richten op het maximaliseren van kilometers maken om meer te leren in plaats van het najagen van een optimale 'sweet spot' van de auto. Over het algemeen voelt de W15 beter om mee te rijden dan de auto van vorig jaar. We weten dat het niet gaat om gevoel, maar om snelheid. Desondanks was het doel vandaag om te leren in plaats van prestaties na te jagen. We concentreren ons op onszelf tijdens deze test, en het is pas volgende week dat we weten waar we staan vergeleken met de anderen."

Russell vatte de eerste dag samen als positief. "Ik kijk ernaar uit om vrijdag weer achter het stuur te kruipen." Lewis Hamilton kwam, zoals gepland, helemaal niet in actie tijdens de eerste testdag op woensdag. De zevenvoudig wereldkampioen neemt de volledige donderdag voor zijn rekening. Op de derde en laatste testdag zullen de twee Britten de Mercedes delen.