Haas eindigde als laatste in het constructeurskampioenschap van de Formule 1 vorig jaar en hoopt natuurlijk op verbetering in 2024. Ze begonnen de eerste testdag op het Bahrain International Circuit met de langzaamste tijden, maar ze legden wel de grootste afstand af.

Het Amerikaanse renstal besloot om Kevin Magnussen de ochtendsessie te laten doen en Nico Hülkenberg de middagsessie. Magnussen reed 66 ronden en Hülkenberg 82 ronden - een totaal van 148 ronden dus. Haas was het enige team dat boven de 800 kilometer wist uit te komen en dat was ook wel nodig om te focussen op de problemen van vorig jaar. Ze zijn op de eerste testdag vooral bezig geweest met het managen van de banden en gebruikten daarom alleen de harde (C2) en de medium (C3) compounds. Ayao Komatsu, de nieuwe teambaas van Haas sinds het ontslag van Guenther Steiner, beschreef de eerste testdag als "niet perfect, maar het was wel een prima start".

Blij met eerste ochtendsessie

Naast Komatsu was ook Magnussen positief: "Ik voel me erg goed. Fysiek gezien was het een goede ochtend, omdat het altijd leuk is om weer achter het stuur te kruipen na de winter. Ik denk dat we een redelijk positieve ochtend hadden. We hebben ons gewoon gefocust op de long runs en we zijn echt aan het proberen de problemen die we vorig jaar hadden met de banden, op te lossen. Daar gaan we ons voornamelijk op concentreren en we zijn blij met wat we vanochtend zagen, maar het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is, al is iedereen gemotiveerd om het te onderzoeken en te leren over deze nieuwe auto."

Geen problemen

Hülkenberg sluit zich bij zijn Deense teamgenoot aan: "Onze middag draaide voornamelijk om long runs met veel benzine aan boord en het doel was om over de auto te leren en wat dingen te proberen met de banden. We weten dat dat onze zwakte was vorig jaar, dus dat was echt de focus voor vandaag. Het ging allemaal goed en het was positief. Er waren geen problemen aan de technische kant en met 82 ronden achter mijn naam hebben we alles behaald."

De Duitser zal op de tweede testdag op donderdag de ochtend op zich nemen. Magnussen zal vervolgens in actie komen in de middagsessie.