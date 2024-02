Formule E-CEO Jeff Dodds wijst in gesprek met TNT Sports naar de voorspelbaarheid in de Formule 1 en stelt dat Max Verstappen met twee vingers in de neus op weg gaat naar zijn vierde wereldtitel. Dodds gaat een stap verder en stelt dat als een andere coureur de titel pakt, dan doneert hij 250.000 dollar aan een goed doel naar keuze.

De testdagen van de Formule 1 zijn begonnen. Hoewel er vanuit mag worden gegaan dat Red Bull Racing weer de snelste bolide heeft weten te produceren is dat zeker geen vaststaand feit. Het Oostenrijkse team is met de RB20 namelijk weer een andere koers opgegaan ten opzichte met de voorgangers en hoewel Verstappen de ochtendsessie als snelste wist af te sluiten, komt de echte vuurdoop pas volgend weekend tijdens de eerste race.

Artikel gaat verder onder video

Formule E-CEO wijst naar voorspelbaarheid

Dodds wijst in gesprek met het medium naar de voorspelbaarheid van de koningsklasse en vertelt: "[Het is voor] 99 procent zeker dat hij weer met de trofee naar huis gaat. Ik zal je nog wat vertellen. Als hij de titel niet weet te winnen en er zijn negentien andere coureurs. Als één van die negentien andere coureurs het kampioenschap weet te pakken, dan zal ik 250.000 dollar doneren aan een goed doel of een goed doel naar keuze. Maar natuurlijk, ik ga ervan uit dat hij het [kampioenschap] weer gaat winnen."

Dominantie wordt voortgezet in 2024

De CEO van elektrische klasse is groot fan, maar wijst naar de dominantie in 2023 en kan niet geloven dat dit is verdwenen in het komende jaar. "Ik ben ook nog een groot Formule 1-fan. Het seizoen begint en dan ga je kijken. Maar eigenlijk weet ik allang wie er gaat winnen. Je kan niet 19 van de 21 races winnen om vervolgens een aantal ontwikkelingen aan de auto door te voeren tijdens de winterstop en dan aangeven dat je het niet gaat winnen", aldus Dodds.