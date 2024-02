Lewis Hamilton trekt na dit seizoen de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes voor een overstap richting Ferrari. Hoewel Toto Wolff vol vertrouwen is dat de Brit gevoelige Mercedes-informatie bij zich houdt, gaat Sergio Pérez de hele situatie met veel interesse volgen.

Enkele weken geleden verschenen er berichten over een mogelijk vertrek van Hamilton bij de Zilverpijlen en deze leken met de minuut serieuzer te worden. De hele dag wachtte de Formule 1-wereld vervolgens in spanning af wat er te gebeurden stond. Nadat men in Brackley op de Mercedes-fabriek al het personeel bij elkaar had geroepen, werd er daar verteld dat Hamilton het team na dit seizoen zou gaan verlaten. In de avond kwam daar vervolgens de officiële mededeling: Hamilton vertrekt na 2024 bij Mercedes voor een avontuur bij Ferrari.

Uitspraken Wolff

Dit jaar rijdt hij dus nog wél voor Mercedes. Wolff kreeg enkele weken geleden hoe hij verwacht dat Hamilton met gevoelige informatie van de Duitse renstal om zal gaan bij zijn nieuwe werkgever: "De regels blijven redelijk hetzelfde richting 2025. Later in het seizoen gaan we bespreken hoe het met de technische informatie zit. Het is iets waar ik mij totaal geen zorgen over maak. We hebben ook engineers die naar andere teams gaan en soms is dat al na zes maanden na vertrek. Ik heb dus geen enkele twijfel over de integriteit van Lewis als het gaat om het delen van informatie", zei de Oostenrijker.

Pérez is benieuwd

Pérez is zeer benieuwd of het inderdaad zo uit gaat pakken. In gesprek met RaceFans laat hij zijn licht schijnen op de zaak: "Het wordt interessant om de dynamiek vanaf de buitenkant te bekijken. We hebben een coureur die gaat verplaatsen. We weten hoe jaloers de teams zijn op het delen van informatie. Lewis heeft daar vele jaren gezeten en dus neemt hij een hoop kennis mee naar een ander team. Het wordt dus interessant om dat allemaal vanaf de buitenkant te gaan volgen."