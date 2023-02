Schumacher krijgt belangrijke tip om te slagen bij Mercedes

Ewan Gale & Remy Ramjiawan

Mick Schumacher zal komend seizoen vooral achter de schermen bij Mercedes aan de slag gaan. Teamgenoot George Russell gaat zijn tweede jaar bij het team racen en heeft dan ook een belangrijke tip aan de Duitser gegeven.

Schumacher keek eind 2022 aan tegen het (voorlopig) einde van zijn actieve Formule 1-carriĆØre. De Duitser debuteerde bij Haas in een auto waar geen eer mee te behalen was, naast Nikita Mazepin. Uiteindelijk lag de focus op de 2022-wagen en hoewel die in het begin van het jaar erg rap was, was het vooral teamgenoot Kevin Magnussen die de punten wist te pakken. Schumacher kende een rommelig eerste paar wedstrijden, maar kon op Silverstone uiteindelijk zijn eerste WK-punten pakken. Ondanks dat optreden wist de Duitser de leiding bij Haas niet te overtuigen. Het betekende het vertrek voor Schumacher, die dit jaar als reservecoureur bij Mercedes zal gaan rijden.

Goed integreren

Schumacher zal zijn ervaring met de nieuwe generatie Formule 1-auto's op het circuit vertalen naar de simulator om Russell en teamgenoot Lewis Hamilton bij te staan tijdens het nieuwe seizoen, terwijl hij ook dekking biedt aan Mercedes en McLaren als een coureur niet kan racen. In een gesprek met Auto Motor und Sport zei Russell: "Ik weet zeker dat er dingen zijn die we van hem kunnen leren. Voor hem zal het waarschijnlijk nuttig zijn om te zien hoe dit team werkt en hoe Lewis en ik samenwerken en met de engineers. Als ik in Mick's schoenen stond, zou ik super hard werken in de simulator hier in Brackley en proberen goed te integreren binnen het team."

Schumacher is van 'topkwaliteit'

Mercedes zakte vorig seizoen naar de derde plaats in het constructeurskampioenschap met als enige hoogtepunt de overwinning van Russell in Braziliƫ. Maar met het oog op het nieuwe seizoen verklaarde de Brit: "We hebben zo vaak mogelijk coureurs van topkwaliteit nodig, Mick is daar ƩƩn van. Hij moet zich opsluiten in die kamer [simulatieruimte] en de rondjes rijden."

